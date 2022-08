MA QUALI HACKER RUSSI: I VIDEO DI SANNA MARIN CHE BALLA SCATENATA A UNA FESTA PRIVATA ERANO SU INSTAGRAM! LO HA RIVELATO IL QUOTIDIANO “ITALEHTI”, CHE HA PUBBLICATO I FILMATI – QUEI BIGOTTI DEI FINLANDESI NON HANNO PRESO BENE LA PASSIONE DELL’AFFASCINANTE PRIMO MINISTRO PER LE DANZE ALCOLICHE. L’OPPOSIZIONE HA CHIESTO DI FARLE UN TEST ANTI DROGA, E LEI HA COMMENTATO: "NON HO PROBLEMI A FARLO, NON HO ASSUNTO SOSTANZE, HO BEVUTO, MA MODERATAMENTE" - MOLTI COMMENTATORI PERÒ SI SONO SOFFERMATI SULLA FRASE “VIVA LA BANDA DELLA FARINA”, EVIDENTE RIFERIMENTO ALLA COCAINA, URLATO DA UNO DEGLI AMICI DELLA PREMIER - VIDEO

1 - PARTYGATE IN FINLANDIA SANNA MARIN FA SCANDALO "NON MI SONO DROGATA"

Estratto dell'articolo di Tonia Mastrobuoni per “la Repubblica”

sanna marin scatenata a un party con gli amici 5

Sanna Marin che ancheggia al ritmo di un brano hiphop, che abbraccia i suoi amici, che mima, sensuale, una popolare canzone finlandese.

Il video a una festa di amici della prima ministra «più cool del mondo», come l'ha ribattezzata di recente la Bild , ha sollevato un polverone ribattezzato dai media finlandesi il suo "Partygate".

E i connazionali meno spiritosi, ma anche una fetta del mondo politico, hanno cominciato a chiedersi se sia opportuno sorprendere un primo ministro in preda a una dionisiaca euforia da alcol e musica.

[…] La leader dell'opposizione, Riikka Purra, ha chiesto che si sottoponga a un test antidroga. E la stessa suggestione è arrivata da alcuni esponenti della sua maggioranza.

[…] Anche ieri le reazioni meno scandalizzate si sono registrate sui Twitter e Facebook e Instagram nostrani, soprattutto tra i meno giovani che si ricordano gli scatenati balli in discoteca negli anni Ottanta di uno dei più brillanti ministri degli Esteri della Prima Repubblica, Gianni de Michelis.

sanna marin scatenata a un party con gli amici 15

Insomma, molto rumore per nulla? Non proprio, a leggere i commentatori finlandesi. Qualcuno ha moralisticamente sottolineato che il brano mimato dalla giovane premier, un successone hip hop di Petri Nygårdha, parli di alcol a fiumi e "serate da leoni".

Altri hanno elencato le star presenti alla festa echeggiando un famoso commento uscito l'inverno scorso su un giornale finlandese dal titolo "Perché Sanna Marin lecca il culo ai vip?". E c'è chi le ha ricordato l'"incidente" dello scorso inverno, quando era andata a ballare in disoteca dopo essere entrata in contatto con un ministro risultato positivo al Covid. [...]

Anche stavolta qualcuno ha gettato un'ombra più cupa sulla spensierata festa tra amici: sempre in sottofondo, ad un certo punto del video di sente un'urlo: «viva la banda della farina». Un'osanna alla cocaina.

sanna marin scatenata a un party con gli amici 12

La premier si è difesa a stretto giro: «sono delusa che (i video, ndr) siano diventati di pubblico dominio. Ho passato una serata con i miei amici. Ci siamo divertiti, sì, e in maniera un po' selvaggia. Abbiamo ballato e cantato» ha fatto sapere all'emittente pubblica YLE.

E la 36enne ha allontanato da sé ogni altra insinuazione: «non ho usato droghe, e nient' altro che alcol. Ho fatto cose perfettamente legali. E non sono al corrente che altri abbiano fatto altre cose».

Nel frattempo sul web sono cominciati a circolare, del tutto anonimi e non confermati da fonti ufficiali, maldestri complottismi sull'origine del video. Il quotidiano Italehti, fonte dello scoop, ha chiarito di aver ricavato gli spezzoni semplicemente da storie postate su Instagram. Ma qualcuno ci vede una "manina russa". […]

SANNA MARIN SI DIFENDE DOPO IL VIDEO DEL PARTY: NON HO ASSUNTO DROGHE, POSSO FARE IL TEST

2 - LA FESTA È FINITA ?

Irene Soave per il “Corriere della Sera”

sanna marin scatenata a un party con gli amici 7

C'è una sola legge che regola il diritto dei politici di partecipare a party, festini, bagordi, ed è la legge di Murphy: se qualcosa può andare storto, lo farà.

Se una festa è «privata», o peggio segreta, come i party in pieno lockdown che hanno dato una spallata finale al governo Johnson in Regno Unito, diventerà di dominio pubblico; se ci sono entraîneuses pagate per la discrezione, qualcuno le pagherà di più per parlare; se si confida che gli ospiti non gireranno né pubblicheranno video compromettenti, ecco i video sui social poche ore dopo.

È successo ora alla premier finlandese Sanna Marin, 36 anni, nell'occhio di un ciclone domestico e internazionale per una serie di filmati su Instagram: si vede lei ballare a una festa sfrenata con amici famosi (popstar, influencer, altri deputati), e nessuno ha l'aria lucidissima.

sanna marin scatenata a un party con gli amici 3

Tra festival rock e vacanze italiane (sulle colline del Prosecco, con amici), l'estate defatigante di una tra i più giovani capi di governo in carica si era appena meritata gli elogi della stampa internazionale, che applaudiva a una premier «moderna, rilassata e sicura, la più cool del mondo» (così ad esempio la Bild ) tanto da andare ai concerti in shorts e paillettes.

Ora tutti i siti di informazione finlandesi, a partire dal tabloid Iltalehti che ha dato per primo la notizia, aprono con la vicenda, e su Twitter - dove i video della premier danzante sono stati visti già due milioni di volte, e l'hashtag #SannaMarin è in tendenza da ieri - sostenitori e detrattori si scannano: c'era cocaina?

Si è bevuto pesante? Serve un test antidroga? Non poteva restarsene a casa? Ieri, dopo 24 ore che il caso montava, la premier ne ha risposto alla stampa da Kuopio, dove è in corso il tradizionale congresso estivo del suo partito, i socialdemocratici. «Non ho nulla da nascondere», ha detto. «Ho danzato, cantato, fatto festa, cose lecite», e bevuto «non so quanto, ma moderatamente».

sanna marin scatenata a un party con gli amici 16

Ma a imbarazzare la premier non sono pose e mossette, quanto una frase in sottofondo: qualcuno sembra parlare di « jauhojengi », la «gang della farina», cioè - in slang - della coca; poco dopo si menziona qualcosa «che ti fa stare benissimo»; tanto basta, sui social, per dividersi tra chi pensa che si parlasse di droghe e chi invece pensa che la parola usata fosse tutt' altra.

«Sarebbe inaccettabile che la premier si fosse trovata a una festa con narcotici», scrive il tabloid Iltalehti .

«Non ho preso droghe, ho solo bevuto», ha detto Marin alla conferenza stampa, e alla tv Yle, che qualche ora dopo la incalzava, ha concesso che «se necessario posso fare i test». Lo chiedono del resto i parlamentari d'opposizione. Dai suoi arriva a Marin «sostegno», così il socialdemocratico Antti Lindtman. «Non vedo scandali».

sanna marin scatenata a un party con gli amici 10

Ma chi ha pubblicato i video? «Confidavo che restassero privati, anche perché sono girati in una casa dove festeggiavamo, sì, in modo un po' grezzo. Sono delusa», ha detto la premier.

A diffonderli - tra gli amici - era stato l'account Instagram privato della fotografa Janita Autio, grande amica della premier e già autrice del ritratto di lei in shorts al festival Ruisrock. Poteva fare più attenzione? E perché nei video uno degli ospiti ha la faccia pecettata, e la premier no?

C'è chi pensa all'ombra degli hacker russi: Sanna Marin è del resto la premier che ha traghettato la Finlandia verso la storica svolta dell'adesione alla Nato, ed è espressamente a favore del bando dei turisti russi.

Già l'autunno scorso la premier aveva invitato amici a casa, violando protocolli di sicurezza; a dicembre era andata a ballare senza il telefono presidenziale; allora si era scusata con i finlandesi «per la leggerezza». Per i suoi (molti) sostenitori, comunque, la caratteristica migliore di una premier-ragazza.

