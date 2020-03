MA QUANDO ARRIVA IL PICCO? – I NUMERI DI OGGI ANCORA NON RISENTONO DEL LOCKDOWN TOTALE DECISO DA CONTE ORMAI 8 GIORNI FA. SI SPERA CHE SIA PER QUESTO CHE I CONTAGIATI CONTINUANO AD AUMENTARE – IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE BORRELLI: “LA PROSSIMA SETTIMANA AVREMO DATI ADEGUATI. 7 GIORNI FA LE CONDIZIONI ERANO DIVERSE E LE ULTIME MISURE CI FANNO SPERARE” – OGGI SONO STATI CONSEGNATI 366 VENTILATORI E 1,4 MILIONI DI MASCHERINE (MA QUELLE CHIRURGICHE)

(LaPresse) - "Il dato è nel trend dei dati che stiamo vivendo in questo periodo. Credo che la prossima settimana avremo dati adeguati alle misure adottate". Così Angelo Borrelli, capo della protezione civile, in conferenza stampa.

(LaPresse) - "Una settimana fa le condizioni erano diverse, c'era un'area molto ristretta nella quale c'era una zona rossa e nel resto d'Italia c'era libera circolazione. Le ultime misure ci fanno sperare che si possano sortire gli effetti sperati. Mi auguro che non si arrivi a vedere numeri importanti come questi e tutto dipende dalla nostra attenzione a tenere comportamenti corretti", ha aggiunto.

(LaPresse) - Per quanto riguarda la distribuzione dei materiali sanitari "registriamo oggi la consegna di 366 ventilatori, un milione e 4oo mila mascherine chirurgiche, 50 mila occhiali protettivi". Sono i dati forniti dal commissario Angelo Borrelli, durante la conferenza stampa sull'emergenza Covid-19 alla protezione civile.

