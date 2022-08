26 ago 2022 19:56

MA QUANTE STRAGI SI DEVONO ANCORA CONTARE NEGLI USA? – IN TEXAS UN GIUDICE FEDERALE HA CANCELLATO IL BANDO STATALE CHE VIETA ALLE PERSONE TRA I 18 E I 21 ANNI DI PORTARE ARMI. SI TRATTA SOLO DELLA PRIMA DECISIONE DI UN SINGOLO STATO DOPO CHE A GIUGNO LA CORTE SUPREMA HA STABILITO PER LA PRIMA VOLTA CHE IL SECONDO EMENDAMENTO GARANTISCE A UN INDIVIDUO IL DIRITTO DI ANDARE IN GIRO CON UN'ARMA PER AUTODIFESA…