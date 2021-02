MA QUANTO ATTIZZANO I SOVRANI - DOPO “THE CROWN” SARÀ LA FAMIGLIA REALE SVEDESE A FINIRE IN UNA SERIE TV: SONO IN PREPARAZIONE SEI PUNTATE, MA SI PUNTA A SFRUCULIARE TRA LE LENZUOLA PIU' A LUNGO. E GIÀ A STOCCOLMA TREMANO: “PER LA RIELABORAZIONE DRAMMATICA, TRATTANDOSI DI LIBERTÀ ARTISTICA, NON ABBIAMO CONTROLLO…”

Enrica Roddolo per il “Corriere della Sera”

carlo xvi gustavo 3

La corte svedese, come quella dei Windsor, al centro di una saga tv: sei puntate in preparazione e il piano di farne una serie in più stagioni. Il modello The Crown replicato per re Carlo XVI Gustavo, la regina Silvia, le principesse Victoria e Madeleine, e il principe Carl Philip. E se gli amori dei Windsor fanno sognare e discutere, pure la vita di Carlo Gustavo promette di appassionare.

Come dimenticare che quando salì al trono a 27 anni, nel 1973, il suo cuore batteva per una hostess, Silvia Sommerlath, conosciuta ai Giochi di Monaco nel 1972. Amore contrastato che tenne in scacco il governo, ma il re ebbe la meglio. Nel 1976 le nozze. E la serie tv su TV4 e in streaming su C More, ispirata al successo di Netflix, partirà proprio dal sovrano innamorato.

Ne parla a Variety e al quotidiano svedese Dagens Nyheter da Josefine Tengblad, produttrice delle fiction di TV4.

carlo xvi gustavo e la moglie 1

Carlo Gustavo, un po' come Giorgio VI nel film Il discorso del re - imparò suo malgrado il mestiere di re. Fu tra i primi a riconoscere nel 1980 la parità di genere tra discendenza maschile e femminile.

E il piccolo erede Carl Philip, nato nel 1979, si ritrovò così «detronizzato», a favore della sorella Victoria, 43 anni. Dopo di lei? Toccherà a Estelle, 8 anni.

carlo xvi gustavo, la moglie e i figli

Giorgio VI come Carlo Gustavo: l' uno per la House of Windsor, l' altro per la House of Bernadotte, si sono rivelati sovrani saggi e capaci. Ma il sale e il pepe sulla saga reale è assicurato da Victoria, l' erede al trono dall' adolescenza «fragile» che ha trovato l' amore nel personal trainer Daniel Westling. E Madeleine sposatasi col banchiere di New York, Christopher O' Neill (che ha rifiutato un titolo, restando fuori dalla Royal Family).

Aristocrazia di sangue e di denaro, passione e modernità.

Come pure nei fiori d' arancio del principe Carl Philip con l' ex modella Sofia Hellqvist.

reali svezia

L' annuncio della serie svedese arriva mentre a Londra il riemergere su YouTube di Royal Family (il documentario che filmò i Windsor nel 1969) fa discutere. Una cosa è certa: con la tv i reali aprono le porte, per far trapelare un po' di quotidianità. Ma si ripropone il tema di verità e finzione. La Royal Household svedese auspica «che i fatti siano il più possibile vicini al vero». Aggiungendo, rassegnata: «Ma per la rielaborazione drammatica, trattandosi di libertà artistica, non abbiamo controllo».

