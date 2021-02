MA QUANTO DEVE ANDARE AVANTI ‘STA SOAP OPERA? “FURBIZIO” CORONA E ASIA ARGENTO PAPARAZZATI A SLINGUAZZARSI IN STRADA A MILANO: IL RAVVICINAMENTO (A FAVORE DI FOTOGRAFI) VA AVANTI DA UN MESE IN CUI I DUE HANNO SBANDIERATO LA LORO PSEUDO "TROMBAMICIZIA" – D’ALTRA PARTE L’EX RE DEI PAPARAZZI DEVE TENTARE DI RIMANERE A GALLA FINO ALLA FINE DELLA PENA E LA ARGENTO HA UN LIBRO DA PUBBLICIZZARE. SICURI SIA LA STRADA GIUSTA?

Da qualche tempo, Asia Argento e Fabrizio Corona, dopo la rocambolesca e brevissima love-story di qualche tempo fa, si sono riavvicinati. Ma non solo. Qualcosa in più di un semplice riavvicinamento. E le fotografie scodellate da Oggi parlano chiarissimo. I paparazzi del rotocalco hanno infatti beccato l'ex re dei paparazzi, 46 anni, e l'attrice, di un anno più giovane, mentre in pieno centro a Milano si scambiavano roventi effusioni in mezzo alla strada, fregandosene dell'obiettivo dei fotografi che difficilmente potevano aver non visto.

Il sospetto è che anche in questo caso ci sia dietro la "manina" di Corona. Non tanto per le foto in sé, accade spesso, quanto sul presunto ritorno di fiamma con Asia Argento. Già, da qualche tempo l'ex agente sta dicendo di tutto e tutto il contrario. Si parte da quel drammatico "rischio di diventare cieco", che non sembra affatto corrispondere a realtà.

Dunque le voci sul matrimonio con l'improbabile Lia Del Grosso, poi confermate, dunque a stretto giro di posta smentite, con tanto di accuse a Nina Moric, "una notizia che ha messo in giro lei". Insomma, il sospetto è che Corona sia fedele al suo motto: purché se ne parli (di me stesso). E il risultato, tra finti scoop, scandali e paparazzate, lo sta raggiungendo alla grandissima. Come sempre.

Ma non solo. Se Corona ha interessi "pubblicitari", forse ne ha anche Asia Argento: infatti, proprio in questi giorni, la donna che minaccia col tacco in mano sta promuovendo il suo libro. Ed è un po' ovunque in televisione e sui giornali, dove spesso e volentieri sfoggia proprio le magliette prodotte da Corona. Quest'ultimo, per inciso, sarebbe stato segnalato al Tribunale di Sorveglianza per sospette valutazioni del suo comportamento: in questi giorni i giudici sono chiamati a decidere su un suo possibile ritorno in cella. Nel caso, l'ennesimo.

