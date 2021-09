MA QUANTO JE PIACE L’ITALIA AI VIPPONI DI HOLLYWOOD! - BEN AFFLECK E JLO A CAPRI, ANGELINA JOLIE, KATY PERRY E ORLANDO BLOOM A VENEZIA, EMILY RATAJKOWSKI A POSITANO, GWYNETH PALTROW A FIRENZE: I VIP HANNO MANDATO IN PENSIONE I PAPARAZZI E RACCONTANO LA LORO DOLCE VITA MOSTRANDOCI LA PARTE MIGLIORE DELLE LORO VACANZE, SPERANDO CHE IL TELEOBIETTIVO NON IMMORTALI LO SCAZZO CHE AVEVANO ACCURATAMENTE NASCOSTO…

Matteo Persivale per il “Corriere della Sera”

liz taylor e richard burton

La deboscia dei divi americani in trasferta in Italia era uno degli elementi fondativi della mitologia del turismo di lusso che collega a Hollywood alle nostre località più esclusive. In questo millennio però abbiamo assistito a una metamorfosi, la transustanziazione «social» della Dolce Vita di Liz Taylor e Richard Burton, degli inseguimenti con sganassoni ai paparazzi, delle incursioni da Bulgari tra una sbronza e un weekend pansessuale a Capri.

kendall jenner 1

L'era dei social media più che marginalizzare entità una volta onnipotenti come case di produzione e uffici stampa ha fatto sfumare il loro potere d'interdizione, trasferendo il manico del coltello mediatico nelle (quasi sempre molto abili) mani dei divi stessi e dei loro «team». Che ormai, con un semplice post su Instagram, raccontano le loro vacanze senza mediazione, sostituendosi ai rotocalchi di una volta.

katy perry e orlando bloom

La pandemia ha completato questo processo decennale: l'estate 2021 ha sì segnato il ritorno degli americani, famosi e non, in Italia durante l'estate dopo la drammatica sosta forzata dell'anno scorso. Ma tutto quello che hanno fatto l'hanno fatto a modo loro, con i loro tempi, nel totale controllo della comunicazione. Lasciando al pubblico la versione filtrata, riveduta e corretta dai social media manager, delle loro vacanze italiane. L'unica forma di trasgressione, l'unico eccesso? L'eccesso di chirurgia estetica. In fondo meglio così: seguirli sui social media è stato almeno rilassante.

jennifer lopez e ben affleck 1

Basta guardare le foto dei divi americani a Capri: Jennifer Lopez e Ben Affleck mano nella mano come vent' anni fa, al primo tentativo di unione di fatto poi finito male, questo è il remake; la modella Kendall Jenner e la sorella influencer Kris arrivate tramite jet privato di famiglia, l'ex campione Nba Dwyane Wade che fa a gara di addominali scolpiti con la moglie attrice Gabrielle Union ma poi cede al limoncello da Paolino; Rob Lowe 57enne pressoché identico al se stesso di trent' anni fa in camicia bianca fotografato dal figlio Edward 28enne, e paiono coetanei; la vedova del campione di basket Kobe Bryant, Vanessa Bryant, con le figlie Natalia e Bianka e la piccolissima Capri, 2 anni (Kobe era cresciuto in Italia e si considerava uno di noi). A

gwyneth paltrow

Amalfi c'era la modella Christy Turlington dai selfie sempre meravigliosi, un po' meno la preziosa «boccia» di Brunello affondata nel secchio del ghiaccio. A Positano Samuel Jackson in yacht con Magic Johnson e il rapper-attore LL Cool J, Emily Ratajkowski neomamma, l'attore di Broadway Neil Patrick Harris e marito elegantissimi; a difendere le vacanze intelligenti - stessa location del film di Alberto Sordi - c'era Angelina Jolie in caffetano a Venezia, alla Giudecca (è scesa al Cipriani) che si instagramma con Ai Weiwei.

A Venezia i neogenitori in gondola Katy Perry e Orlando Bloom come massima trasgressione inneggiano allo spritz. E poi Hailey Bieber, Ciara e il giocatore di football americano Russell Wilson. Alle Cinque terre ecco John Legend e la moglie ex influencer (poi «cancellata» per reati contro la suscettibilità social) Chrissy Teigen. A Roma la cantante Grimes con il figlio dal nome impossibile, X Æ A-Xii, avuto dal magnate della Tesla Elon Musk.

rob lowe

Kevin Richardson dei Backstreet Boys (chioma e pizzetto di un nero pece scintillante e tricologicamente impossibile ma li porta con simpatia) al Colosseo col figlio 14enne con la maglia della Roma, al Colosseo anche la diva del country Jessie James Decker con marito giocatore di football e i tre bimbi simpaticissimi. A Rivoli il supereroe di «Snake Eyes» Henry Golding solleva la figlia piccolissima (adorabile) sulle spalle flettendo il bicipite (con tatuaggio d'ordinanza);

george e amal clooney

a Firenze Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Elon Musk; a Pisa Alison Brie e Audrey Plaza di «Parks and Recreation» perfette americane in trasferta fanno il classicissimo selfie davanti alla torre; Kate Bosworth che studia da Audrey Hepburn si limita al selfie da un ristorante elegante (con paccheri al pomodoro) di Milano; Cernobbio vede il ritorno di George e Amal Clooney, attenti a evitare le tremende «Real housewives of Dallas» dell'omonimo reality.

