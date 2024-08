MA QUANTO PIACCIONO LE COUGAR E LE MILF? IL SOGNO DI TROMBARSI LA MAMMA DEL COMPAGNO DI CLASSE NON È MAI TRAMONTATO. ANZI: SECONDO UN SONDAGGIO IPSOS, SONO IN AUMENTO GLI AMERICANI CHE HANNO AVUTO RELAZIONI CON PARTNER DI ETÀ DIFFERENTE E CI SONO MOLTI UOMINI DELLA "GEN Z" CHE PUNTANO ALLE DONNE MATURE. PIÙ LA DIFFERENZA D’ETÀ AUMENTA, PIÙ SI GODE PER LA TRASGRESSIONE E…

Dagotraduzione da www.studyfinds.org

Tom e Monica hanno guardato il film Il Laureato

L'ossessione di Hollywood per le relazioni tra donne più anziane e uomini più giovani non invecchia mai. Più di 50 anni dopo “Il Laureato” , un film in cui la signora Robinson, una donna più anziana, fa delle avance a un giovane laureato, la commedia romantica di Netflix A Family Affair , con Nicole Kidman e Zac Efron, ha riproposto la stessa situazione.

Lo stesso vale per il prossimo film di Bridget Jones , Mad About the Boy , in cui Bridget, cinquantenne, si lega a un uomo ventenne. Non dimentichiamo le memorie di Glynnis MacNicol, I'm Mostly Here to Enjoy Myself , che presenta incontri amorosi con uomini più giovani come parte del suo soggiorno a Parigi, guidato dal piacere della pandemia.

LAUREATO

Un recente sondaggio Ipsos ha scoperto che molti adulti americani hanno avuto relazioni con differenze di età, ovvero hanno avuto in precedenza una relazione con qualcuno con una differenza di età di oltre 10 anni. Ma non si tratta solo di uomini che hanno relazione con donne più piccole, ma anche uomini della Gen Z e donne della Millennial.

Ma cosa si nasconde dietro queste relazioni?

La nostra analisi dell'ipogamia legata all'età rivela il fondamento pragmatico di queste relazioni; a volte si riduce a chi è disponibile. Molti uomini anziani spesso preferiscono uscire con donne più giovani. Lo stesso vale per molte donne anziane che escono con uomini della generazione Y e della generazione Z. Da parte loro, molti uomini della generazione Z potrebbero avere meno opportunità di uscire con donne della loro età, o preferire uscire con donne più anziane per vari motivi. Ecco che entrano in gioco le donne della generazione Y.

SESSO IN CUCINA

Alcune differenze di età attirano più attenzione di altre. Le relazioni con differenze di età catturano l'attenzione delle persone quando ritengono significativa la differenza di età tra i partner. Le nostre reazioni hanno anche a che fare con l'età delle persone in questione. Prendiamo la differenza di età di 40 anni tra Cher (77) e il suo fidanzato Alexander Edwards (37).

IL LAUREATO

Quando entrambi i partner sono relativamente giovani e la differenza di età è minore, come nel caso di alcune relazioni tra donne Millennial e uomini Gen Z, potrebbe apparire meno trasgressiva. Questo potrebbe spiegare perché queste coppie hanno relativamente poca risonanza […]

Qual è l'attrazione?

Se sei una donna Millennial più anziana, potresti essere attratta dagli uomini più giovani per la loro energia, le opinioni inclusive su sesso e genere e la cura e l'alfabetizzazione superiori riguardo al benessere emotivo del partner[…]

SESSO IN CUCINA

Cosa ci guadagnano i ragazzi?

Un uomo di 26 anni con una compagna di quasi 30 anni incarnava il sentimento di molti dei suoi coetanei. Perfino i suoi genitori, che appartengono a una generazione che potrebbe liquidare una piccola differenza di età come insignificante, "apprezzano il fatto che lei sia più matura delle persone della mia età". […]

