MA QUANTO PUÒ ROMPERE LE PALLE TOM CRUISE? L’ATTORE È FINITO NEL MIRINO DI JENNY AGUTTER, LA COLLEGA ALLE PRESE CON LE RIPRESE DI "CALL THE MIDWIFE", DRAMA BRITANNICO DELLA BBC - PER L’ATTRICE, LO SVALVOLATO TOM STA ROVINANDO LE RIPRESE DELLA SERIE A CAUSA DELLE SCENE IN ELICOTTERO A LONGCROSS, IN INGHILTERRA: “CONTINUA A DISTURBARE PERCHÉ ATTERRA DOVE STIAMO GIRANDO E…”

Luca Carbonaro per www.movieplayer.it

tom cruise 3

Gli stunt adrenalinici di Tom Cruise non sembrerebbero andare a genio proprio a tutti. A quanto pare l'interprete di Ethan Hunt nel celebre franchise Mission: Impossible è impegnato a girare le scene della seconda parte dell'ottavo capitolo, ma le sue scene in elicottero stanno letteralmente rovinando le riprese di Call The Midwife, drama britannico della BBC.

A rivelare il curioso aneddoto ci ha pensato l'attrice Jenny Agutter ai microfoni di The Mirror: "Tom Cruise sta continuando a disturbare le nostre riprese perché atterra con il suo elicottero proprio dove noi stiamo girando. Potrei andare a castigarlo e dirgli che abbiamo bisogno di girare, quindi deve immediatamente rimuovere il suo elicottero da qui".

jenny agutter 3

Tom Cruise, da sempre noto per realizzare in prima persona i suoi stunt più folli, sta girando le scene in elicottero a Longcross, lo stesso studio dove sono in atto le riprese di Call the Midwife. Non è la prima volta che l'attore disturbi qualcuno con le sue scene: a settembre ha sorpreso dei fan che erano impegnati in un'escursione a Barnard Castle, senza sapere che nell'area erano in corso le riprese di Mission: Impossible, scusandosi per il rumore degli elicotteri

tom cruise 1

Mission: Impossible 8, diretto da Christopher McQuarrie, riporterà Cruise nel ruolo dell'agente Ethan Hunt. Nel cast ci saranno anche Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Hayley Atwell. Il film è stato diviso in due parti: Dead Reckoning Part One, in uscita nelle sale il 14 luglio 2023, e Dead Reckoning Part Two, in uscita il 28 giugno 2024.

tom cruise 2 tom cruise jenny agutter 1 jenny agutter 2