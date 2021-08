MA QUANTO SONO FASHION QUESTI TALEBANI! I GIOVANI COMBATTENTI CHE HANNO SFILATO PER LE STRADE DI KABUL INDOSSAVANO OCCHIALI DA SOLE, SCARPE DA GINNASTICA E BERRETTI DA BASEBALL BRANDIZZATI CON IL SIMBOLO DELL'EMIRATO - NIENTE A CHE VEDERE CON L'IMMAGINE SEVERA DEL PERIODO TRA 1996 E IL 2001, QUANDO, CON LE LORO FOLTE BARBE, VESTIVANO SOLO CON L'ABITO TRADIZIONALE... - FOTO

talebani con look moderno

I giovani combattenti talebani in Afghanistan hanno abbandonato l'aspetto austero dei loro predecessori in favore di abiti più trendy completi di occhiali da sole, scarpe da ginnastica eleganti e berretti da baseball marchiati con la bandiera dei talebani.

Durante il primo periodo al potere dei talebani - dal 1996 al 2001 - i loro combattenti erano noti per il loro aspetto irsuto e severo, con l'abito tradizionale indossato con la barba folta.

Ma i combattenti di oggi - che sono stati ironicamente soprannominati "talebani 2.0" per il loro fascino mediatico e le vane pretese di avere una visione più progressista delle donne - hanno adottato un modo di vestire molto più moderno e occidentalizzato, anche se reprimono l'influenza occidentale nel paese.

talebani con berretto da baseball

Le fotografie scattate a Kabul nei giorni scorsi mostrano combattenti talebani che indossano occhiali da sole da aviatore, cappellini da baseball e merchandising adornato con la bandiera dei talebani. Alcuni sono persino ben rasati, e hanno abbandonato la barba richiesta dalla rigida legge islamica.

Posano sfacciatamente ai posti di blocco, agli angoli delle strade e fanno predoni in mezzo alla strada in gruppi intimidatori mentre continuano a cementare il loro potere nella capitale Kabul.

Gli utenti dei social media si sono così ritrovati a deridere i combattenti come fashion victims "avant-garde" che lavorano con "designer" per creare i loro look.

talebani con occhiali da sole

Un utente ha commentato: «Sembra che i talebani abbiano anche assunto uno stilista per vestirli. Mostrano tutti i segni di supercriminali. Poiché tutti hanno fallito, è rimasto solo un uomo per fare il lavoro @AustinPowers»

Un altro ha aggiunto: «Si tratta di un taleb o di qualcuno che è scappato da una passerella dell'avanguardia parigina?» Un terzo ha aggiunto: «Adoro davvero le ultime tendenze della moda talebana».

talebani tradizionali talebani della prima ora (2001) talebani con berretto da baseball 2 talebano senza barba talebani con i sandali con il tacco talebani con occhiali da sole 3 talebani con occhiali da sole 2 talebani con i sandali talebani senza barba talebani con abito tradizionale blu talebano con fascia brandizzata