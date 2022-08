MA QUESTA 'STA SEMPRE IN VACANZA? – ILARY BLASI TORNA SUI SOCIAL PER REGALARCI UN ALTRO CAPITOLO DELLA TELENOVELA DELL’ESTATE: SEMBRAVA ESSERE RIENTRATA A ROMA DOPO IL TOUR TRA TANZANIA, SABAUDIA, CORTINA E MARCHE E, INVECE, FATTO IL CAMBIO DEI VESTITI IN VALIGIA E RECUPERATA LA PICCOLA ISABEL, SI È FATTA IMMORTALARE MENTRE SCENDEVA DA UNA SCALETTA DI UN AEREO E CON LA BIMBA ADDORMENTATA IN GREMBO...

Ah ecco, sembrava strano che, appena passato il Ferragosto, Ilary Blasi avesse deciso davvero di rientrare a Roma e restarci, dopo aver girovagato per 37 giorni tra Tanzania, Zanzibar, Sabaudia, Cortina, Alto Adige, Marche e Riccione, postando su Instagram una ininterrotta mega-cartolina illustrata a sfondo savana, mare, monti, sabbia, collina e laghi, mancava giusto la tundra

Era partita il 12 luglio, all’indomani del doppio comunicato con cui lei e Francesco Totti hanno annunciato urbi et orbi la fine del loro matrimonio, a tre settimane dal diciassettesimo anniversario (19 giugno) che nessuno ha festeggiato. E non si era più fermata, inquieta come forse il suo umore. Poi, il 17 agosto, sempre sul suo social preferito, aveva annunciato ai 2 milioni di follower che stava per tornare a casa, come chi ha finito le ferie aziendali. Falso allarme: si è trattato soltanto di un necessario pit-stop tra una vacanza e l’altra.

Tre giorni e via.

Appena il tempo di cambiare i vestiti nella valigia e farsi le unghie (smalto nude dorato cangiante, postato anche quello). E riprendersi la piccola Isabel, con cui è prontamente ripartita per un posto di mare ancora ignoto, ci farà sapere a breve. Intanto su IG ha pubblicato un breve video di lei che scende dalla scaletta di un aereo, in magliettina bianco-grigia, giro di perle al collo, camicia a quadri allacciata sui fianchi, shorts, sneakers Nike e travel bag a tracolla di Dior personalizzata con il suo nome (stiamo sui 2 mila e 800 euro). Con la bimba al fianco, stessi capelli biondissimi, che nella sequenza successiva, in auto, si addormenta addosso alla mamma.

Non si vedevano dal primo di agosto, quando Isabel, insieme a Cristian e Chanel, era partita per Sabaudia con il padre che, come in tutte le coppie di separati, aveva diritto ai suoi venti, venticinque giorni di villeggiatura da solo con i figli. Trascorsi in totale relax, al massimo una partita a padel o a foot-volley, nella villa al mare, con tata, cuoca e governante al seguito. E in eclissi totale da ogni tipo di social: a parte un post pubblicitario per le auto elettriche tedesche di cui è testimonial. E un’intervista alla tv egiziana, l’unica che non gli avrebbe chiesto di Ilary, ma soltanto di Mohamed Salah, ex Roma ora al Liverpool. Dal buon ritiro sul litorale laziale, che più low profile non si può, il numero 10 giallorosso a vita si è pure dovuto sorbire, chissà con quale letizia, le dichiarazioni dell’ex mister Luciano Spalletti che ancora insiste: «Non l’ho fatto smettere io, per me Francesco è stato fondamentale, ho tutte le sue maglie».

Ma nemmeno questo lo ha indotto a battere un colpo e a violare la regola del silenzio assoluto che si è imposto, mentre tutto intorno non si fa che parlare e spettegolare di lui, di Ilary e di Noemi Bocchi, la dama bionda e pariolina che sarebbe la sua nuova compagna, in vacanza al Circeo, pure lei con i due figli e una guardia del corpo opportunamente nerboruta, a un quarto d’ora di auto da Sabaudia. I due, secondo il gossip più diabolico, si incontrerebbero di nascosto a bordo di uno yacht all’ancora nel Tirreno, a poche miglia dalla costa.

Mentre Cristiano Iovino, il palestrato e pluritatuato personal trainer romano, che di recente ha aggiunto un minaccioso scorpione alla collezione di disegni a inchiostro sul bicipite, è quasi scomparso dai social, lui che pure postava a rotta di collo da Ibiza, Mykonos, Bali, Costarica, Mexico e Baja California.

Con lui, secondo fonti meritevoli di fiducia, la conduttrice dell’Isola dei Famosi - supportata dall’amica parrucchiera Alessia Solidani che vede, sente e non parla - avrebbe avuto un flirt importante, che avrebbe compromesso il rapporto coniugale con Totti. Cominciato, sembrerebbe, più di un anno fa. E già finito. Di qui la malinconia di Ilary, impegnata invece a mostrarsi al mondo più bella, allegra e felice che mai.

