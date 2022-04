YANDEX FOOD

[…] L'intento del governo di Kiev è pure quello di smantellare possibili reti di fiancheggiatori dell'ex presidente filo-russo Yanukovich, che può tuttora contare su alti funzionari in settori vitali dello Stato e aspetta soltanto il momento di rientrare nella capitale, sostenuto dalle truppe di occupazione, per prendere il posto di Zelensky.

In tutto il Paese, sarebbe stato sventato il tentativo di rovesciare le autorità locali attraverso un'azione coordinata di unità di sabotatori filo-russi. Epurazioni sono avvenute del resto anche in campo russo, con defenestrazioni al vertice sia dei servizi d'Intelligence esterni con competenza sull'area ex Urss, accusati di aver sottovalutato le forze ucraine, sia nella Rosgvardia, la Guardia nazionale creata da Putin e attiva in questi giorni nell'invasione dell'Ucraina.

È di ieri la notizia, rilanciata e confermata dai segugi del sito Bellingcat, anche dell'arresto di un dipendente del gigante del food delivery russo, Yandex Food, che sarebbe riuscito a violare la banca dati del sito di consegna del cibo ripercorrendo gli ordini arrivati addirittura da agenti dei servizi segreti e militari russi direttamente nei loro uffici. In questo modo era possibile, oltre a conoscerne i gusti culinari, recuperare i molto più importanti dati personali, compresi gli indirizzi di casa e le targhe delle automobili, e in alcuni casi il traffico telefonico. Quindi l'attività spionistica.