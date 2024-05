MA LO SAPETE CHE NEGLI USA VI PAGANO 100MILA PER FARE UN TUFFO IN PISCINA? - A OFFRILO È "SWIMPLY" CHE AI DIPENDENTI CHIEDE DI RECENSIRE LE PISCINE SPARSE NEGLI STATES, REALIZZANDO DEI VIDEO - LA POSIZIONE SI CHIAMA "CHIEF POOL OFFICER": ECCO QUALI SONO I REQUISITI PER CANDIDARSI PER IL POSTO DI LAVORO DEI SOGNI...

Estratto dell'articolo di A.F. per www.today.it

Uno stipendio da 100mila dollari per fare il bagno nelle piscine di tutti gli Stati Usa. No, non si tratta di una bufala ma di un'offerta di lavoro da sogno destinata ai creatori di contenuti multimediali. Swimply, conosciuta anche come "l'Airbnb delle piscine", è un'azienda specializzata nel noleggio di piscine, vasche idromassaggio e saune, campi da tennis e altri spazi per eventi, Cosa viene richiesto?

Molto semplice. I candidati dovranno realizzare recensioni video delle piscine sparse per gli States, con la possibilità di guadagnare fino a 100mila dollari, l'equivalente di 92mila euro circa.

La figura richiesta ha un nome ben preciso: "Chief Pool Officer" e per partecipare alle selezioni sono necessari alcuni requisiti. Come riportato sull'annuncio pubblicato sul sito dell'azienda, i candidati dovranno avere un'età superiore ai 18 anni e potranno prenotare l'esperienza in piscina tramite la piattaforma Swimply che consente di creare recensioni video in stile social media. I filmati dovranno essere realizzati e inviati entro il 15 giugno e le candidature dovranno utilizzare l'hashtag #SwimplyDreamJob. [...]

