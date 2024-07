MA LO SAPETE CHE IL VOSTRO CERVELLO HA BISOGNO DI RIPOSO? DEDICARE TRENTA MINUTI AL GIORNO AL DOLCE FAR NULLA NON DEVE ESSERE UN LUSSO, MA UN’ESIGENZA DA INSERIRE NELLA PROPRIA ROUTINE QUOTIDIANA: IL CERVELLO NON È FATTO PER ESSERE SEMPRE IN ATTIVITÀ E DARGLI TREGUA CONSENTE DI ESSERE PIÙ CONCENTRATI, PIÙ PRODUTTIVI E PIÙ CREATIVI – I TRE CONSIGLI PER STACCARE LA SPINA...

Dagotraduzione dell'articolo di Jamie Friedlander Serrano per www.washingtonpost.com

I tempi di inattività sono una parte necessaria della vita. La scienza dimostra che ci aiuta a essere più sani, più concentrati, più produttivi e più creativi. Eppure, in qualche modo, spesso perdiamo di vista questo aspetto.

«Il tempo libero è importante per la nostra salute e per il nostro corpo, ma anche per la nostra mente» afferma Elissa Epel, professoressa presso il dipartimento di psichiatria della Facoltà di Medicina dell'Università della California a San Francisco.

Epel e altri riconoscono che molti di noi hanno la sensazione di perdere tempo se non portano a termine le cose, ma la ricerca sottolinea i costi dell'essere sempre "attivi" e l'importanza di dare una pausa al nostro cervello visto che non è fatto per gestire un'attività costante.

«Anche i più brevi momenti di inattività, o pause, sono importanti» afferma Robert Poynton, autore di "Do Pause: You Are Not a To-Do list". Brevi pause, sia che si faccia qualche respiro prima di entrare in una stanza o si cammini nel bosco per 10 minuti, possono portare benefici.

Evitare il sovraccarico cerebrale

Il tempo libero è diverso dalla noia, che segnala che ciò che stai facendo non ti coinvolge.

Ricerche consolidate hanno dimostrato che uno stress quotidiano di basso livello può creare un'usura così intensa sui sistemi fisiologici del nostro corpo che vediamo un invecchiamento accelerato nelle nostre cellule, afferma Epel, che ha co-scritto il libro "The Telomere Effect ". La ricerca ha dimostrato i numerosi benefici del riposo, anche breve, per la salute del cervello.

Uno studio di piccole dimensioni pubblicato sulla rivista “Cognition” ha rivelato che coloro che facevano brevi pause riuscivano a concentrarsi meglio su un compito rispetto a coloro che non facevano pause. La stimolazione prolungata, hanno suggerito gli autori dello studio, può far sì che il nostro cervello si abitui a un'attività, portandoci infine a elaborarla come non importante.

Una meta-analisi del 2022 pubblicata sulla rivista PLOS One ha esaminato come le "micro-pause" possano influenzare il benessere, aumentando il vigore e riducendo l'affaticamento.

I periodi di riposo possono essere particolarmente utili nelle lunghe giornate lavorative. Nel 2021, quando molti americani lavoravano continuamente da remoto, Microsoft ha condotto uno studio che ha seguito due gruppi di persone: il primo ha tenuto riunioni Zoom consecutive e l’altro gruppo ha fatto pause di meditazione di 10 minuti tra una riunione e l’altra. Microsoft ha monitorato l'attività cerebrale di 14 partecipanti allo studio utilizzando un elettroencefalogramma (EEG).

Nel primo gruppo, "quello che vedi è un cervello pieno di cortisolo e adrenalina", dice Celeste Headlee, giornalista e autrice di "Do Nothing: How to Break Away From Overworking, Overdoing, and Underliving": «È stanco, è stressato, è probabilmente più irritabile e probabilmente è meno compassionevole». L'altro gruppo? «Hanno dei cervelli rilassati».

La trappola degli smartphone

«C'è una netta differenza tra il tempo libero e la noia: il primo è un'attività necessaria che ci rivitalizza, mentre il secondo è uno stato spiacevole in cui vorremmo fare qualcos'altro - afferma Andreas Elpidorou, professore di filosofia dell'Università di Louisville - La noia è ciò che sperimentiamo quando il nostro compito o la nostra situazione non ci coinvolgono adeguatamente a livello cognitivo: non ci interessano, non ci stimolano, non catturano la nostra attenzione o non ci restituiscono un significato».

Siamo tentati di prendere in mano il nostro telefono quando siamo annoiati perché è un modo semplice per evitare questa sensazione spiacevole.

«Sebbene non ci sia nulla di intrinsecamente sbagliato in questo (lo facciamo tutti), non è una grande soluzione alla noia perché è un'attività passiva - afferma James Danckert, professore di neuroscienze cognitive presso l'Università di Waterloo in Ontario, Canada, e coautore di "Out of My Skull: The Psychology of Boredom" - Ciò che la noia vuole davvero che tu faccia è impegnarti intenzionalmente in qualcosa di significativo».

Nuove ricerche mostrano gli effetti negativi che i nostri cellulari possono avere sulla nostra salute. La dipendenza da smartphone (che secondo Danckert affligge dal 4 all'8% delle persone) sta diventando sempre più comune in tutto il mondo . È stato collegato a problemi di salute fisica, come l’affaticamento degli occhi e la degenerazione del disco cervicale, nonché ansia e depressione. Alcune ricerche recenti suggeriscono anche che può influenzare la struttura del nostro cervello: due studi hanno scoperto che la dipendenza da smartphone è correlata a una minore integrità della materia bianca e a un minore volume di materia grigia nel cervello.

Non è un problema moderno

Ma la nostra incapacità di prenderci una pausa non è certo un problema nuovo. Nel famoso libro sulla consapevolezza del 1994 "Wherever You Go, There You Are", Jon Kabat-Zinn ha affermato che riempiamo tutte le nostre ore di veglia con attività, azioni e auto-distrazione.

Nel classico del 1854 di Henry David Thoreau "Walden" — tratto dai due anni e passa trascorsi in una baita vicino a Walden Pond nel Massachusetts — scrisse: «Non basta essere occupati. Lo sono anche le formiche. La domanda è: “Di cosa siamo occupati?”».

«La maggior parte degli americani pensa al tempo libero come a qualcosa di extra, un piacere che deve essere guadagnato solo dopo aver svolto tutti i compiti produttivi - afferma Amber Childs, psicologa e professoressa associata presso il Dipartimento di Psichiatria della Yale School of Medicine - Ma la ricerca suggerisce il contrario: il tempo libero è un bisogno umano fondamentale».

Resetta la tua mente e il tuo corpo con questi tre suggerimenti

Concentrarsi su nulla. «I tempi di inattività dovrebbero farti sentire riposato, rigenerato e ricaricato - afferma Childs - Può essere semplice come rilassarsi accanto al fuoco o sedersi fuori e lasciare vagare la mente».

Lavorateci su. Stare seduti fermi per 30 minuti al giorno è fantastico, ma non è fattibile per tutti. Iniziate con un piccolo passo: la prossima volta che aspettate un ordine da asporto o un passaggio per tornare a casa, non fate nulla. Invece, semplicemente esistete.

Nel dubbio, sdraiati. La ricerca di Epel ha esaminato i benefici del riposo profondo, uno stato ristoratore che può migliorare il nostro benessere fisico e psicologico. Puoi ottenere un riposo profondo attraverso lo yoga e la meditazione consapevole, ma Epel afferma che il metodo migliore è semplicemente sdraiarsi sul pavimento.

