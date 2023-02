MA LO SAPEVATE CHE IN ARGENTINA C’È UN’ISOLA CHE RUOTA SU SE STESSA? - SI CHIAMA "THE EYE" E HA UNA FORMA CIRCOLARE DAL DIAMETRO DI 120 METRI E, GRAZIE ALLE CORRENTI DELL’ACQUA, OGNI VOLTA CHE TOCCA UNA SPONDA RICEVE UNA SPINTA CHE LA FA MUOVERE – IN EUROPA "L'ISOLA DEI FAGIANI” (PER MANCANZA DI FAGIANI, VISTO CHE NON CE N’È NEANCHE UNO) DAL 1 AGOSTO AL 31 GENNAIO È TERRITORIO FRANCESE E SI CHIAMA “ILE DES FAISANS”, DAL 1 FEBBRAIO AL 31 LUGLIO PASSA SOTTO IL DOMINIO SPAGNOLO E CAMBIA IL NOME IN “ISLA DE LOS FAISANES”...

Estratto da www.corriere.it

THE EYE - ISOLA IN ARGENTINA

Località antichissime, luoghi che cambiano bandiera a seconda dei mesi, isole rotanti. Sul nostro Pianeta ci sono tantissimi luoghi insoliti che spesso diventano famosi per una foto o una notizia a loro collegata. Per esempio, quest'isola si chiama «The Eye» (l’occhio), e si trova in Argentina, nel delta del fiume Parana, tra Buenos Aires e Campana. La particolarità? Ha una forma perfettamente circolare del diametro di 120 metri e ruota su se stessa. A scoprirla è stato il regista argentino Sergio Neuspiller mentre era alla ricerca di una location per un film sul paranormale.

THE EYE - ISOLA IN ARGENTINA

Altra stranezza dell'isola è che, ruotando su sé stessa, ogni volta che tocca le sponde riceve una spinta, continuando così a muoversi. Rimane da capire come mai avvenga questo fenomeno e non mancano curiose teorie complottiste, da quella che lega la rotazione all’intervento di forze soprannaturali a chi sostiene che l’isola sia «controllata» dagli alieni. Il mistero al momento non è stato risolto, ma la spiegazione scientifica più credibile è che la rotazione sarebbe causata da correnti d'acqua che fuoriescono da pozzi naturali.

isola dei fagiani 1

Rimaniamo sempre in tema di isole: ce n'è una che per 6 mesi appartiene a uno Stato e per i 6 mesi successivi a un altro. Possibile? Sì e non è neppure troppo lontana da noi. Si chiama Isola dei Fagiani e i due Paesi che la gestiscono come fosse un appartamento in multiproprietà sono Francia e Spagna. Quest'isoletta fluviale nel Golfo di Biscaglia, come ci ricorda anche Wikipedia, è «il più piccolo territorio al mondo governato mediante un condominio». Dal primo agosto al 31 gennaio è sotto il controllo della Francia, nella municipalità di Hendaye e gestito dal comandante della base navale dell'Adour e da due delegati, che si fanno chiamare «viceré». Dal primo febbraio al 31 luglio di ogni anno però l'Isola dei Fagiani è sotto il dominio della Spagna, amministrativamente nel comune di Irun e risponde al comandante della base navale di Hondarribia.

passaggio isola dei fagiani

Da dove nasce il particolarissimo governo dell'Isola dei Fagiani? È amministrata in questo modo da quasi 4 secoli, più precisamente dal 1659, quando con la pace dei Pirenei venne stabilito il confine franco-spagnolo (ma l'assetto attuale di alternanza è ottocentesco).

isola dei fagiani

Sull'Île des Faisans (come la chiamano i francesi) o Isla de los Faisanes (per gli spagnoli) non c'è nulla da vedere in verità. Neppure i fagiani. Cosa di cui si lamentò persino Victor Hugo, quando raccontò il suo passaggio da quelle parti nel libro En voyage (tome II): «Il n’y a pas de faisans dans l’Île des Faisans, qui n’est qu’une façon de plateau vert. Une vache et trois canards représentent les faisans ; comparses loués sans doute pour faire ce rôle à la satisfaction des passants» (Tradotto: «Non ci sono fagiani sull'Isola dei Fagiani, che è solo una sorta di pianoro verde. Una mucca e tre anatre rappresentano i fagiani; comparse ingaggiate, senza dubbio, per interpretare questo ruolo per la soddisfazione dei passanti»).

L'isola dei Fagiani non è l'unico posto della Terra che svetta per la sua unicità: a seguire ecco altri 11 luoghi da conoscere, se non di persona (per molti sarà davvero difficile) almeno attraverso Google Maps. […]

isola dei fagiani isola dei fagiani 2