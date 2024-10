MA SI PUÒ INGRASSARE DIECI CHILI IN 24 ORE? CHIEDETELO A ILIA TOPURIA, FIGHTER GEORGIANO-SPAGNOLO CHE OGGI PUNTERÀ A DIFENDERE LA CINTURA DEI PESI PIUMA - PER CENTRARE QUESTO OBIETTIVO È INGRASSATO 10 CHILI IN POCO MENO DI 24 ORE PER RIENTRARE NEI PARAMETRI DI CATEGORIA: SI È PRESENTATO ALLA CERIMONIA DELLA BILANCIA PESANDO 65,8 CHILOGRAMMI, MA SERVIVANO 76 CHILI PER SALIRE SUL RING – PER RIUSCIRE A PRENDERE PESO C’È UN METODO PARTICOLARE CHE PREVEDE IL…

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

ilia topuria 8

Una corsa contro il tempo quasi impossibile. Ilia Topuria, fighter georgiano-spagnolo per tutti il «Matador», punterà a difendere la cintura dei pesi piuma. Lo farà all’Hilton di Abu Dhabi (main event Ufc 308) sabato 26 ottobre salendo sull’ottagono per sfidare Max Holloway in una sfida di arti marziali miste. Però, per centrare questo obiettivo deve ingrassare 10 chili in poco meno di 24 ore. Per rientrare nei parametri della categoria, si è presentato alla cerimonia della bilancia pesando 65,8 kg. Ma il regolamento consente dopo quel momento di ingrassare: e lui, per essere nel suo peso ideale, deve arrivare a 76. […]

ilia topuria 5

Lo ha spiegato direttamente il suo dottore: «Non ci sono molti segreti, a dire il vero. Duro lavoro e metodi che hanno già funzionato in passato per Ilia. Ci sono in programma delle sessioni doppie, alimenti biologici, disidratazione e sauna. Si gioca con l’idratazione dell’atleta. Abbiamo fatto un carico d’acqua lunedì, martedì e mercoledì. Da giovedì ha iniziato a urinare e a perdere peso. Questo insieme alla sudorazione fatta giovedì sera.

ilia topuria 4

Poi Ilia ha iniziato a mangiare carboidrati, che in questo caso sono amidacei. Tutto quello di cui abbiamo fatto a meno durante il ritiro e ora sta prendendo. Ogni molecola di amido trattiene 2,7 di acqua e quindi si verifica la ritenzione di liquidi (quando i tessuti dell’organismo tendono a trattenere i fluidi, ndr). Questo viene accompagnato con i sali minerali e gli elettroliti che prende con una bevanda fornita dalla Ufc. In questo modo si rigenera, ingrassa poco alla volta e si idrata di nuovo».

ilia topuria 6

Così il fisico di Topuria sarà pronto per il match. Senza lasciare nulla al caso. Non una cosa semplice, come hanno raccontato sempre a Marca, Raul Valdesuso e Fran Ortega, i fisioterapisti del fighter: «Il corpo soffre molto. È piuttosto dura. In effetti, è una cosa che non si può fare molte volte». Ed ecco spiegato il motivo per il quale i fighter combattono solo due-tre volte l’anno.

ilia topuria 7 ilia topuria 2 ilia topuria 1 ilia topuria 3