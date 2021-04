MA SIAMO SICURI CHE NON PERMETTERE DI SCEGLIERE IL VACCINO NON RITARDI L’AGOGNATA IMMUNITÀ DI GREGGE? NEGLI USA, DOVE PERÒ IL PROBLEMA DELLE MANCANZE DI DOSI È PRESSOCHÉ INESISTENTE, CI SONO DIVERSI SITI CHE INDIRIZZANO LE PERSONE ALL’HUB DI RIFERIMENTO IN BASE AL VACCINO CHE VOGLIONO FARSI INOCULARE – UN MODO PER AIUTARE GLI INDECISI, MA CHE HA ANCHE L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA…

DAGONEWS

VACCINAZIONE STATI UNITI

Negli Stati Uniti molti siti di vaccinazione contro il coronavirus stanno rendendo facile alle persone scegliere il vaccino che desiderano.

Perché è importante: i funzionari della sanità pubblica hanno consigliato per mesi che il miglior vaccino da fare è quello disponibile per primo. Ma dare alle persone una scelta su quale vaccino poter fare potrebbe aiutare a migliorare i tassi di vaccinazione complessivi, specialmente tra gli americani più titubanti.

Tra gli americani disposti a farsi vaccinare, solo il 28% ha affermato di avere una forte preferenza su quale vaccino fare, e quasi la metà ha affermato di non avere preferenze. Tra i vaccini disponibili (J&J, Pfizer e Moderna) circa un quarto ha affermato di preferire il vaccino monodose di J&J.

VACCINO STATI UNITI

Vaccine Finder, un sito web che aiuta le persone a trovare appuntamentiper i vaccini, consente alle persone di selezionare il vaccini che desiderano. Il sito è gestito dal Boston Children’s Hospital e supportato dai Centers for Disease Control and Prevention.

Anche i siti di vaccinazione di massa gestiti a livello federale spesso pubblicizzano quale vaccino stanno offrendo. CVS elenca quale vaccino viene offerto in tutte le sue sedi in cui vengono somministrate le dosi. «Vogliamo che le persone sappiano cosa riceveranno e si preparino di conseguenza. Questo ovviamente significa essere a conoscenza dei requisiti di richiamo per i vaccini Pfizer e Moderna (che vengono prenotati contemporaneamente alla prima dose)» ha detto il portavoce di CVS T.J. Crawford.

SELFIE DURANTE IL VACCINO

CVS non pensa che dare alle persone queste informazioni avrà un impatto su coloro che ancora aspettano un vaccino. «Gli appuntamenti si esauriscono rapidamente. Sulla base di ciò che abbiamo visto, le persone credono che il miglior vaccino sia quello disponibile» ha continuato Crawford.

Publix amministra sia i vaccini Moderna che Johnson & Johnson, ma offre "opportunità di prenotazione" specifiche per ciascuno durante la settimana. In Florida, per esempio, Moderna viene somministrato nei giorni feriali e J&J nei fine settimana e alle persone basta iscriversi con qualche giorno di anticipo.

vaccinazione usa

Ma ci sono dei contro: dare alle persone la possibilità di prenotarsi per il vaccino che vogliono ha i suoi compromessi. Se da un lato può aiutare a superare i dubbi di alcuni d’altro può far sì che si creino delle sacche di persone che ritardano la vaccinazione per aspettare l'iniezione che vogliono. «Con i casi in aumento e le varianti in circolazione, non è il momento di rimandare» ha detto Ashish Jha, decano della Brown University School of Public Health.

