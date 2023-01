29 gen 2023 17:10

MA È LA SICILIA O LA RUSSIA? NUOVO CASO DI IPOTERMIA A PALERMO DOVE UNA DONNA, CHE STAVA SEGUENDO UN CORSO DI FORMAZIONE ALL’UNIVERSITÀ, IN UN’AULA NON RISCALDATA SI È SENTITA MALE: “AVEVO LE LABBRA NERE E NON RIUSCIVO PIÙ A MUOVERMI. ERO COME PARALIZZATA. PRIMA DEL MALORE, SONO ANDATA PIÙ VOLTE IN BAGNO PER CERCARE UN PO' DI CALORE NEI DISPOSITIVI PER ASCIUGARE LE MANI. IN QUELL’AULA ERAVAMO VESTITI COME SE DOVESSIMO ANDARE SULLA NEVE…”