E MITTAL DOVE LA METTI? – C’È L’ACCORDO PER L’EX ILVA, MA ANCORA NESSUNA FIRMA: IL RINVIO DIPENDE DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CHE DEVE DARE L’OK AI COMMISSARI. MA È SOLO UNA QUESTIONE FORMALE. NEL TESTO C'È SOLO L'IMPEGNO RECIPROCO A RITIRARE LE CAUSE AVVIATE IN TRIBUNALE. PER I DETTAGLI C'È TEMPO FINO A NOVEMBRE – L’ACQUISTO DEI RAMI D’AZIENDA SARÀ RIMODULATO (E ANTICIPATO IL TERMINE) E IL CANONE SARÀ DIMEZZATO DA 180 A 90 MILIONI, POI…