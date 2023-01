Estratto dell’articolo di Daniele Castellani Perelli per “la Repubblica”

A ciascuno il suo Harry. Come nel Regno Unito, la monarchia sta dando scandalo anche in Scandinavia, sempre per ragioni relative a quei figli che la corona, ahiloro, non la indosseranno mai. […] L'ultimo episodio è accaduto la settimana scorsa in Svezia, dove il re Carlo XVI Gustavo, che quest' anno festeggia i 50 anni sul trono, ha pensato bene di esprimere il proprio rammarico per il fatto che a succedergli sarà la figlia e non il figlio.

Apriti cielo scandinavo. […] Come ha potuto? In un'intervista si è lasciato sfuggire che Carlo Filippo è stato danneggiato dall'abrogazione della legge salica, decisa dal Parlamento nel 1980 - quando il maschietto aveva pochi mesi - per permettere a Vittoria, primogenita ma fino ad allora esclusa dalla successione in quanto femmina, di diventare regina.

«Non è saggio ci siano leggi retroattive. Mio figlio è nato e poi gli hanno tolto quel diritto. Come genitore penso sia terribile», ha dichiarato il re, improvvisamente dimentico di essere genitore pure di Vittoria, l'erede umiliata. Poi il re gaffeur si è detto «addolorato».

A ottobre la regina di Danimarca Margrethe II […] si è invece detta «dispiaciuta» dopo aver privato i quattro figli del suo secondogenito Joachim dei titoli di principe, rendendoli nipotini di serie B. Sono più "liberi" di scegliere la propria strada, ha detto, ma in pratica, […] li ha tolti dalle spalle dei contribuenti.

Joachim, che già in passato aveva avuto il sentore di non essere il figlio preferito rispetto al fratello Frederik (l'erede al trono), non l'ha presa bene […] Margrethe […] ha ammesso in tv che il rapporto con Joachim e la moglie Marie «incontra difficoltà»: […] Parole amare, dietro cui si intravede il ruolo di Marie, nuora dal dente avvelenato proprio come la Meghan di Harry.

Ma l'Harry scandinavo, secondo alcuni, è più propriamente la principessa Märtha Louise di Norvegia, che a novembre ha detto addio ai suoi impegni reali per concentrarsi sul business della medicina alternativa con il fidanzato sciamano, Durek Verrett, secondo il quale il cancro è una scelta e il Covid si può superare anche grazie a un medaglione (che opportunamente vende sul suo sito a 299 dollari). Anche in Norvegia una legge del 1990 privilegia il primogenito nella successione al trono, indipendentemente dal sesso. Però, a differenza che in Svezia, non è retroattiva. E quindi qui sì, il figlio maschio Haakon è l'erede di Harald V, invece della sorella Märtha Louise, più grande di lui di due anni.

