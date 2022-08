UN ALTRO SPROVVEDUTO DA ANDARE A SALVARE – LA DISAVVENTURA DI FEDERICO NEGRI, 28ENNE PIEMONTESE, ARRESTATO IN INDIA: HA ATTRAVERSATO IL CONFINE DA UN PONTE DEL NEPAL ED È STATO IMMEDIATAMENTE FERMATO PER ESSERE ENTRATO NEL PAESE DA IRREGOLARE – SAREBBE BASTATO PAGARE UNA TASSA AL CONFINE DI 40 EURO, MA IL RAGAZZO NON LO SAPEVA E NON AVEVA IL PERMESSO PER TRANSITARE – IL GIUDICE HA NEGATO IL RILASCIO TRAMITE CAUZIONE E ORA RISCHIA 8 ANNI DI CARCERE…