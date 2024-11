MA GLI UOMINI COME LA GRADISCONO: PELATA O PELOSA, CICCIOSA O POTATA? - BARBARA COSTA: “I MASCHIETTI NON SONO TUTTI UGUALI E OGNUNO HA LE SUE PREFERENZE. LA GRAN PARTE SVELA IN RETE DI GRADIRE LABBRA IRREGOLARI E CARNOSE: AMANO LA GIUSTA PARTE DA MORDICCHIARE. TANTI DETESTANO DUE ECCESSI, E VAGLI A DARE TORTO: SE HA I PELI FOLTI, E NON CURATI. E SE E’ DEPILATA COMPLETAMENTE. LE RAGAZZE GEN Z SOSTENGONO CHE…”

Barbara Costa per Dagospia

vulva preferita 12

I devoti alla Dea Patata hanno parlato: pelata o pelosa, cicciosa o potata, con labbra sporgenti dove più dove meno… ma chi se ne frega, l’importante è che ci sia, e ci stia! Tutte le possibili fisime e paranoie che noi donne ci possiamo creare sull’aspetto della nostra vulva evaporano davanti ai fatti: un po’ tutti gli uomini che ci portiamo tra le gambe non dà chissà quale importanza a come siamo fatte lì sotto, poiché, in posizione orizzontale o verticale o a 90 o come più ti piace e ti ci metti dacché non ne puoi più dalla voglia… ecco, in quei momenti il loro pene più o meno collegato al loro cervello ha un solo pensiero, questo: posso sc*pare, vaiiiiiiiiiii!

vulva preferita 6

Ovvio che gli uomini non sono tutti uguali (tranne quando ci fanno arrabbiare o peggio ci feriscono e allora diventano vermi bastardi senza attenuanti) e che abbiano ognuno le loro preferenze in fatto di estetica patatesca: e però davvero la gran parte svela in rete, se provocato in chat, di gradire labbra intime irregolari e belle belle carnose, e di gradirle proprio per farci sesso orale.

peli intimi 1

Ci sono uomini che amano ci sia la giusta parte da succhiare e da mordere, dello spazio patata, e ancora: chi ce lo dice che agli uomini non piace la patata pelosa? Il trend della patata liscia è (e forse è sempre stato) parecchio gonfiato e lontano dalla realtà, da chi, uomo, lo ammette chiaro, “se è pelosa, mi viene ancora più duro”.

Tanti uomini della patata detestano due qualità, e vagli a dare torto: se ha i peli folti, e non curati, gli danno fastidio quelli che gli possono finire in bocca mentre fanno un cunnilingus, vanno in difficoltà perché “sputarli mi sembra brutto, e toglierli con le dita interrompe quello che sto facendo”, e però, a tenerli in bocca e leccando patate a stile foresta, essi rischiano di strozzarcisi. All’opposto, in caso di cunnilingus a patate depilate, ma quale vaginale tubero rimane glabro a lungo?

vulva preferita 7

La realtà, mie signore, la sappiamo tutte: tranne casi di patata a diboscamento definitivo, una vulva, quale sia la depilazione usata ma specie se passata a ceretta, è quanto prima travolta da peli che accidenti a loro rispuntano, duri, e che prudono come dannati. Sì, ma mettiamoci per una volta nei panni della lingua maschile e del pene: chi si divertirebbe a entrare e a uscire da una grattugia?

vulva preferita 11

Ci sono poi non pochi uomini poco attratti da una vagina depilata completamente, appare alla loro libido infantile, affatto donna. I peli attestano l’ingresso nel mondo adulto, di coloro sessualmente attivi. E sui peli sorgono incaz*ate varie esponenti della gen Z che vedono nella depilazione del sesso femminile un sopruso inventato dagli uomini delle generazioni precedenti, e avallato dalle donne delle generazioni precedenti.

Una maschia prevaricazione atta a “dare fastidio alle donne”. Senza se e senza ma. Le ragazze gen Z sostengono che i peli non sono un problema se non quello creato apposta dagli uomini per porre sotto controllo e umiliare le donne: “Crescendo, crescono anche i peli. Fatevene una ragione, gente!”.

vulva preferita 13

Il porno tutti questi problemi non se li fa e mette il pelo dove c’è mercato: se nel passato le attrici se la lasciavano pelosa e tale la facevano lavorare, e non ci pensavano minimamente a radersela, e mostravano fiere anche i peli nell’ano, e se è stato tra la fine dei 90s più i primi 10 anni dei Duemila il periodo in cui la guerra al pelo nel porno è stata la più furiosa, una strage, oggi il pelo sulle porno p*ssere è gran richiesto in serie che puntano su sc*pamenti lesbo e/o etero e coi peli, insalivati, sputati, spermati, ricciuti, e in primo piano.

vulva preferita 5

Nessuno di voi sosta mai sui porno "Hairy & Horny"? Vale lo stesso discorso per le ascelle, lasciate natural, e se il pelo non attirasse, perché ci sono sex creator offerenti peli su peli, e pure radi, e pure bianchi, delle granny?

vulva preferita 4

