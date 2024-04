MA VAI A QATAR! – IL PARLAMENTO ISRAELIANO HA APPROVATO LA LEGGE CHE PERMETTE DI CHIUDERE LE EMITTENTI STRANIERE CHE DANNEGGIANO LA SICUREZZA DELLO STATO. LA NORMA, FORTEMENTE VOLUTA DA BENJAMIN NETANYAHU, HA UN SOLO OBIETTIVO: AL JAZEERA! IL PREMIER VUOLE IMPEDIRE LE TRASMISSIONI DEL NETWORK DEL QATAR, CONSIDERATO FILO-HAMAS (IL MOVIMENTO TERRORISTICO RICEVE MILIARDI DI FINANZIAMENTI DA DOHA) - MA È UN PRECEDENTE PERICOLOSO: CHI DECIDE COS'È UN "PERICOLO ALLA SICUREZZA NAZIONALE"?

ISRAELE APPROVA STRETTA SULLE TV, NEL MIRINO AL JAZEERA

il capo di hamas Ismail Haniyeh a doha - qatar

(ANSA) - Il parlamento israeliano ha approvato la legge che permette di chiudere un'emittente straniera in Israele che danneggia la sicurezza dello stato. Lo hanno riferito i media secondo cui la decisione sulla chiusura di una rete - e nel mirino c'e' la tv del Qatar Al Jazeera - dovrà essere firmata dal ministro delle Comunicazioni Shlomo Karai.

Salutando il varo della legge, il ministro Karhi ha detto che "non ci sarà libertà di parola per il portavoce di Hamas in Israele. Al Jazeera chiuderà dei prossimi giorni". La legge - hanno ricordato i media - autorizza il ministro delle comunicazioni a ordinare ai "fornitori di contenuti" di cessare la trasmissione del canale in questione, la chiusura degli uffici israeliani del canale, la confisca delle apparecchiature del canale e che il sito web sia messo offline, se il server è fisicamente situato in Israele, o bloccare in altro modo l'accesso al sito web. Gli ordini di chiusura avranno validità di 45 giorni ma potranno essere rinnovati per ulteriori periodi di 45 giorni. La legislazione è stata approvata in prima lettura dal plenum della Knesset a febbraio ed è stata approvata in seconda e terza lettura dopo un dibattito nel Comitato per la Sicurezza Nazionale della Knesset.

NETANYAHU PREME PER LA CHIUSURA DI AL JAZEERA IN ISRAELE

BENJAMIN NETANYAHU

(ANSA) - Benyamin Netanyahu "agirà in maniera decisa per far chiudere" il network del Qatar Al Jazeera in Israele, così come altre emittenti straniere ritenute un pericolo per la sicurezza nazionale. Lo dice il Likud ricordando la legge in discussione alla Knesset. Il premier, fanno sapere dal suo partito, ha parlato con il leader parlamentare della coalizione di governo Ofir Katz chiedendogli di assicurare il passaggio della legge in seconda e terza lettura alla Knesset. Il provvedimento fino ad adesso è stato approvato solo in prima lettura. Se varato in via definitiva, il premier e il ministro delle comunicazioni - hanno ricordato i media - potranno chiudere network stranieri che operano in Israele e confiscarne le attrezzature se ritenute di costituire "un danno alla sicurezza dello stato".

NETANYAHU SARÀ DIMESSO DOMANI DALL'OSPEDALE

(ANSA) - Il primo ministro Benyamin Netanyahu, "su consiglio dei medici", sarà dimesso domani a mezzogiorno (le 11 in Italia) dall'ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento all'ernia. Lo ha fatto sapere l'ufficio del premier secondo cui "Netanyahu si sente molto bene e continua a svolgere la sua routine quotidiana dall'ospedale, comprese consultazioni e conversazioni".

