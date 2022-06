13 giu 2022 09:09

MA VI PARE NORMALE CHE UNA BAMBINA DI CINQUE ANNI SI SPORGA COSÌ DAL FINESTRINO? – A PONTE MELFA, NEL COMUNE DI ATINA (FROSINONE), UNA BIMBA È STATA COLPITA DA UN TRATTORE IN TRANSITO: LA PICCOLA SI STAVA SPORGENDO FUORI DALLA MACCHINA E ORA È GRAVISSIMA IN OSPEDALE – DA CHIARIRE COME SIA POTUTO SUCCEDERE: IN PARTICOLARE, COME E PERCHÉ L’AUTO SI SIA AVVICINATA AL MEZZO AGRICOLO…