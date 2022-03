MA I VIP FANNO SESSO DA URLO O E' SOLO FINZIONE? LA SESSUOLOGA TRACEY COX ANALIZZA IL LINGUAGGIO DEL CORPO DELLE COPPIE FAMOSE E SVELA LO STATO DI SALUTE DELLE LORO MUTANDE - GLI INDIZI SONO NEGLI SGUARDI, NEL MODO IN CUI STANNO VICINI, NEGLI SGUARDI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Tracey Cox

Alcune coppie di vip ci fanno arrabbiare, altre ci fanno sognare. Il modo in cui si guardano, le storie che raccontano sulla loro vita sessuale, tutte queste cose ci fanno capire quali coppie stanno facendo sesso bollente e quali no.

Ma è sufficiente guardare una coppia per capire quanto sesso sta facendo? È possibile fidarsi delle loro affermazioni vanagloriose? Quali segnali indicano che una coppia è rovente sotto le lenzuola?

Ecco la mia opinione su quali sono le coppie veramente bollenti e quali invece sono dei bluff.

Will Smith e Jada Pinkett Smith. Le voci sul loro matrimonio aperto sono scoppiate nel 2003 e sono state confermate nel 2021 durante un’intervista a GQ. Will ha confessato che Jada non aveva mai creduto nel matrimonio convenzionale, ed entrambi hanno avuto rapporti sessuali con altre persone al di fuori del matrimonio. Jada ha confermato una relazione con August Alsina.

Will Smith e Jada

Forse questo spiega perché una coppia sulla cinquantina, sposata da 24 anni e con figli, mostri un linguaggio del corpo così apertamente sessuale. Jada ha ammesso di dedicarsi al sesso spontaneo (hanno fatto sesso in una limousine mentre andavano agli Academy Awards), sesso frequente (“tanto sesso” era il segreto di bellezza di Jada), sesso soddisfacente («sesso davvero, davvero buono è il segreto per un matrimonio duraturo», ha detto a David Letterman) e sesso in semi-pubblico (in un'altra intervista ha ammesso di aver fatto sesso all'aperto, in macchina, a casa di amici e in costume). Nel suo talk show Red Table Talk, Jada parla spesso della sua vita sessuale con Will, quasi sempre in termini entusiastici.

Will Smith e Jada 2

Le foto di loro due insieme hanno tutti i tratti distintivi di una coppia innamorata e lussuriosa: spesso si baciano appassionatamente in pubblico e i loro busti sono spesso in contatto (un segno che la coppia si collega sia a livello di amore che di lussuria). È interessante notare che Jada mette spesso una mano sul petto di Will quando posa in pubblico: un gesto che solitamente viene usato per mettere in guardia gli altri sul proprio compagno.

È probabile che le loro non siano solo chiacchiere: di solito sono scettica nei confronti delle coppie che gridano "Stiamo facendo sesso fantastico!" ai quattro venti. Ma le loro interviste sembrano estremamente oneste e non sono mai contraddittorie, inoltre si presentano come una delle coppie più felici di Hollywood. Gli credo! 9.5/10

Kim Kardashian e Pete Davidson

Kim Kardashian e Pete Davidson. Kim l'ha reso ufficiale su Instagram giorni fa, ma esce con Pete Davidson da cinque mesi, suscitando la collera dell'ex Kanye West. Alcuni (me compresa!) Non capiscono bene perché il comico del Saturday Night Live abbia un tale fascino, ma le sue storie d'amore con alcune delle donne più belle di Hollywood sembrano certamente intensamente sessuali.

Se non sta baciando intimamente Ariana Grande sul tappeto rosso, sta baciando con la lingua Kate Beckinsale (20 anni più grande di lui) a una partita o si sta baciando in piscina con la figlia di una top model, Kaia Gerber. Il linguaggio del corpo in tutte le foto invia un messaggio chiaro: stiamo facendo sesso bollente.

E io ci credo, ma non con la sua ultima conquista. Kim – la sex symbol più bancabile del mondo – pubblicizza costantemente la sua sessualità in un'implacabile raffica di pose suggestive nude e seminude.

Secondo quanto riferito, il suo famigerato sex tape con Ray J le ha fatto guadagnare milioni per un motivo: non era solo una celebrità che faceva sesso, era una celebrità che sembrava che si stesse davvero divertendo.

Kim Kardashian e Pete Davidson 2

La coppia Pete e Kim in quel periodo sarebbe stata dinamite sessuale. Da allora, ogni mossa di Kim è stata fatta sotto gli occhi del pubblico, al punto che dubito che lei stessa conosca la differenza tra fantasia e realtà.

Le manifestazioni pubbice di affetto apertamente sessuali di Pete fanno pensare che porti un tocco vigoroso e animalesco alla camera da letto. Ma le pose sul tappeto rosso di "Look at me" di Kim, in cui l'ex Kanye era costretto a stare dietro di lei come una guardia del corpo piuttosto che come un partner, suggeriscono che ha perso la connessione con qualsiasi vera passione anni fa.

Ben Affleck e Jennifer Lopez

Probabilità che facciano sesso fantastico: 5/10. Se c'è del sesso bollente, dipenderà da Pete.

Jennifer Lopez e Ben Affleck. Si sono incontrati durante le riprese mentre J-Lo era ancora sposata e si sono presentati al pubblico nel 2002, e altrettanto rapidamente si sono fidanzati.

Quello che era iniziata come una storia romantica, è andata rapidamente in crash a causa dell’«eccessiva attenzione dei media». Entrambi si sono risposati e hanno divorziato, Ben ha combattuto pubblicamente l'alcolismo, prima di ritrovarsi l'anno scorso.

Ora Jennifer proclama: «È una bellissima storia d'amore e abbiamo avuto una seconda possibilità». Le foto della coppia mostrano Ben, in particolare, che mostra un linguaggio del corpo intensamente adorante. Lui inclina la testa per appoggiarsi sulla sua guancia, chiudendo gli occhi e guardando sognante in lontananza e la bacia costantemente sulla fronte. Lei risponde in modo gentile appoggiandosi a lui.

L'amore, chiaramente, non è scarso in questa relazione. Ma che dire del sesso?

Ben Affleck e Jennifer Lopez 2

Il sesso con l’ex è una cosa curiosa. Le persone spesso si separano con gli ex, anche se ci hanno fatto il miglior sesso della loro vita, quando mancano altre qualità altrettanto importanti. Il motivo per cui molti ex finiscono per diventare “amici con benefici” dopo che la relazione è finita è perché la scintilla sessuale rimane. E poi loro conoscono il tuo corpo e i tuoi stimoli sessuali, tu conosci i loro.

L'abbondanza di foto di Ben e Jen che si baciano appassionatamente in mille luoghi – sia privati che pubblici – suggerisce che non è stata certo una mancanza di passione a far separare questi due la prima volta. Immagino sia l'amore e la lussuria che li terrà uniti.

Probabilità: c'è una gioia così evidente da entrambe le parti e una volontà di mostrare vulnerabilità (necessaria per lasciarsi andare davvero sessualmente), che assegno loro il punteggio perfetto 10/10.

Megan Fox e Machine Gun Kelly

Megan Fox e Machine Gun Kelly. Sposata con Brian Austin Green da dieci anni e tre figli, Megan ha incontrato Kelly durante le riprese di un film. Hanno iniziato come amici, poi lei ha lasciato suo marito e ha recitato nel suo video musicale.

Kelly è tipo completamente diverso dall’ex marito. Brian era pulito e tradizionalmente di bell'aspetto; Kelly è eccentrico, appariscente, pesantemente tatuato.

Lei lo chiama "dolcemente bello" e la sua "fiamma gemella". È stata al suo fianco mentre usciva dalla tossicodipendenza. Indossa una fiala con il suo sangue al collo (alias Angelina e Billy Bob Thornton) e i due, per un evento, si sono incatenati insieme.

Megan si è vantata di aver fatto sesso su un tavolo in una proprietà di Airbnb («Sono davvero felice che non sia più il mio tavolo») e che fanno "il tipo di sesso che convincerebbe Lucifero a stringere il suo rosario».

Ha una "passione" per i piedi (e i suoi sono apparentemente molto belli) e gli piace succhiarli. Eppure, il loro linguaggio del corpo è curiosamente indifferente, sia sessualmente che emotivamente. Ti aspetteresti di vedere un sacco di drappeggi del corpo (letteralmente, dappertutto), intenso contatto visivo e coccole.

Megan Fox e Machine Gun Kelly 2

Invece, si mettono in posa come le Kardashian. Il braccio sopra la sua spalla, la mano appoggiata sul suo petto servono più a per mostrare le sue lunghe unghie appuntite che a trasmettere affetto (seriamente, quanto sono pratiche quelle unghie durante il sesso, a proposito?). Posano costantemente per la telecamera di fronte, invece che l'uno verso l'altro.

Anche quando vengono colti alla sprovvista, il linguaggio del corpo non è eccezionale. Ci sono poche prove del legame feroce e potente di cui si vantano.

La probabilità che facciano un ottimo sesso: non dubito che il loro sesso sia sperimentale, con entrambi ugualmente desiderosi di provare quante più pratiche sessuali possibili. Dubito che entrambi siano in grado di perdersi nel momento e godere appieno di una connessione intima. È un 4/10 basso da parte mia.

Penepole Cruz e Javier Bardem. Separatamente, entrambi trasudano sex appeal, ma è quando sono insieme che le scintille volano davvero.

Penelope Cruz e Javier Bardem

I sex symbol Penelope Cruz e Javier Bardem si sono incontrati nel 1992 durante le riprese di "Jamon, Jamon". Hanno continuato a girare film insieme per anni, e i fan che volevano che si incontrassero nella vita reale. Ma non è successo fino a un decennio dopo.

Come star solitarie, le loro immagini erano rare. Ecco perché le loro foto audaci, su una spiaggia in Brasile 12 anni fa, hanno fatto molto scalpore. Lui le stava afferrando la natica, lei ricambiava. Una certa pressione vigorosa sulla parte inferiore del busto suggeriva anche una forte connessione sessuale. Le foto sul tappeto rosso di loro due mostrano molta giocosità e ricerca l’uno dell’alto (si guardano intensamente in viso per controllare le emozioni).

Penelope Cruz e Javier Bardem 2

Un matrimonio e due figli dopo, Javier ha concluso una recente intervista con una degna riaffermazione del motivo per cui non espongono la loro relazione agli occhi del pubblico: «Dobbiamo proteggere 'noi'».

Probabilità che facciano sesso fantastico nella vita reale: tutti quegli anni di tensione sullo schermo ribollente non consumata! Hanno due bambini piccoli do loro lo stesso un punteggio di 8/10 come coppia.