MA ALLA VOSTRA ETÀ AVETE BISOGNO DI QUALCUNO CHE VI DICA CHE I CELLULARI A TAVOLA NON SI USANO? A VERONA C’È UN RISTORANTE IN CUI È “VIETATO” USATO I TELEFONINI: LO SMARTPHONE VA MESSO IN UNA CASSETTINA DELLA POSTA VICINO AL TAVOLO E LÌ RESTA FINO AL MOMENTO DEL CONTO – CHI ACCETTA DI LIBERARSI DELLA SCHIAVITÙ DEL TELEFONINO PER QUALCHE ORA, RICEVE IN CAMBIO UNA…

smartphone vietato in un ristorante di verona

C’è un nuovo ristorante al centro di Verona in cui esiste una sola regola: non usare i cellulari a tavola e godersi una serata in compagnia, proprio come si faceva una volta. Il nome del locale – “Al Condominio” - in quest’ottica, non è un caso: il proprio smartphone va messo in una cassettina della posta attaccata vicino al tavolo e lì resta fino al momento del conto. E da quel momento si entra in un clima conviviale con il proprio compagno/a della serata e col resto del personale del locale che fa di tutto per far sentire a casa propria il cliente.

[…] La vera novità è rappresentata da “La Cassetta della Posta”, dove gli ospiti possono scegliere di liberarsi del proprio smartphone per godersi appieno il momento senza distrazioni tecnologiche.

In cambio, ricevono una bottiglia di benvenuto, simbolo di un’esperienza autentica da vivere in compagnia. Le recensioni, in linea con l’approccio “tech free”, sono affidate alla carta e penna e possono essere lasciate nelle cassette della posta, creando così un ricordo tangibile della serata trascorsa “Al Condominio”.

