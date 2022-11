I MACELLAI AL SOLDO DI PUTIN – CHE SUCCEDE A UN SOLDATO DELLA BRIGATA MERCENARIA WAGNER (CHE COMBATTE PER MAD VLAD) SE TRADISCE IL SUO BATTAGLIONE E SPIFFERA I SEGRETI MILITARI ALL’ESERCITO UCRAINO? - LA STORIA DI EVGENY NUZHIN: UNA VOLTA CHE IL MILITARE È STATO RICATTURATO DAI SUOI EX COMPAGNI È STATO UCCISO A MARTELLATE IN TESTA...

Jacopo Iacoboni per www.lastampa.it

Il video pubblicato su Internet da alcuni canali telegram collegati alla Brigata mercenaria Wagner è oltre lo spaventoso, probabilmente il singolo video più spaventoso tra i tanti usciti durante l’aggressione della Russia in Ucraina.

Vi si vede quello che ci viene descritto come un soldato della brigata Wagner, che era stato reclutato nelle prigioni, mentre viene ammazzato con un martello gigante che gli spacca la testa. L’uomo, secondo diverse fonti – non solo quelle legate a Wagner - si chiamava Evgeny Nuzhin, e viene accusato in questi canali di essere scappato dal fronte.

La storia è tremenda, ma l'identità dell’uomo è confermata anche in maniera indipendente, e dunque merita di essere raccontata, anche perché racconta il livello di abisso alla quale è arrivato ormai il fronte aggressore russo.

Secondo Grey Zone, forse il principale strumento di Wagner su Telegram, la vicenda è riassumibile così: «Quest’uomo è fuggito dal fronte e si è arreso volontariamente all'esercito ucraino il 4 settembre 2022. Durante la prigionia ha iniziato immediatamente a rivelare tutti i fatti di cui era a conoscenza, oltre a lanciare accuse che in realtà non esistono, sperando così di ottenere clemenza da parte ucraina.

E sembravano credergli, così, ad esempio, il 12 ottobre 2022 ha persino rilasciato un'intervista ai loro media, dicendo di voler combattere per l'Ucraina, e a giudicare dai commenti, anche gli spettatori ucraini credevano nella sua sincerità.

Ma a quanto pare non a Wagner, poiché chiunque sia approssimativamente nel giro sa che la mazza e i traditori sono strettamente connesse, per “l’orchestra” [il nomignolo con cui spesso tra loro si chiamano i membri della brigata Wagner, ndr.].

E così, scomparso improvvisamente secondo un'indagine a Kiev, il traditore ha ricevuto la tradizionale punizione wagneriana». Tuttavia, lo stesso Nuzhin afferma che l'11 novembre, mentre si trovava a Kiev, è stato colpito alla testa, ha perso conoscenza e si è risvegliato in un garage nel quale gli è stato detto che «sarebbe stato processato» (modalità e frasi tipiche del terrorismo).

Il canale Telegram del VCK-OGPU ha riportato che Nuzhin era tornato in Russia durante l'ultimo scambio di prigionieri di guerra. E questa storia viene avallata anche da alcune fonti in Ucraina. Lo scambio sarebbe avvenuo esattamente venerdì, l’orribile esecuzione sabato.

Il video ovviamente non è postabile e non lo posteremo. Fonti ucraine confermano l’identità di questa vittima. Dimko Zhluktenko, il fondatore di Dzyga’s Paw Charity Fund, una charity tecnologica che fornisce attrezzature hi tech all’esercito ucraino, «era un prigioniero di guerra catturato dal battaglione Skala e io ero lì esattamente quando è stato catturato e tenuto come prigioniero di guerra, prima di essere scambiato. Questo ragazzo e altri sono stati scambiati con 23 difensori ucraini venerdì. E il sabato è stato ucciso con un martello gigante».

«Era stato condannato per omicidio e aveva visto il reclutamento nelle carceri come un'opportunità per scappare dalla prigione all'Ucraina - almeno questo è ciò che mi ha detto», spiega Zhluktenko. Qualcosa che evidentemente Evgheny Prigozhin, il fondatore del Gruppo Wagner, non poteva sopportare. Ma questa volta l’oligarca e i suoi mercenari stanno facendo di più: usano la vicenda a fini di propaganda del terrore: ecco cosa capita a chi tradisce.

