MACELLERIA MESSICANA – ORRORE NELLO STATO DI GUANAJUATO DOVE UN GRUPPO DI SICARI ARMATI HA FATTO IRRUZIONE IN UN OSPEDALE PER RAPIRE UN PAZIENTE: L’UOMO È STATO TRASCINATO VIA, È STATO UCCISO E IL SUO CORPO È STATO RITROVATO SMEMBRATO IN STRADA – NELLA STESSA GIORNATA ALTRI DUE GRUPPI ARMATI SONO ENTRATI IN ALTRI DUE OSPEDALI: UN UOMO È RIMASTO UCCISO MENTRE UN TERZO È RIMASTO GRAVEMENTE FERITO… -VIDEO

DAGONEWS

criminali in un ospedale messicano 1

Orrore in Messico dove un gruppo di sicari armati ha fatto irruzione in un ospedale e ha portato via un paziente, prima di ucciderlo e smembrare il suo corpo.

Come si vede in alcuni filmati, sette uomini, probabilmente appartenenti al cartello di Santa Rosa de Lima, sono entrati nelle stanze nell'Ospedale Generale di Salvatierra a Guanajuato, nel sud del Messico, lo scorso 21 novembre. Tenendo in ostaggio una guardia di sicurezza e costringendolo ad aiutarli a trovare il loro obiettivo, gli uomini si sono spostati da una stanza all’altra fino a quando non hanno trovato l’uomo che cercavano.

paziente rapito da un opsedale e ucciso in messico

Poche ore dopo, la polizia è stata convocata a Torress Landa dove è stato trovato il corpo smembrato dell’uomo su un lenzuolo bianco mentre parti del suo corpo sono stati trovati sul ciglio della strada.

Nella stessa giornata altri due gruppi armati hanno preso d'assalto gli ospedali a Juventino Rosas e Apaseo el Grande in attacchi identici. Gli uomini armati hanno fatto irruzione nei due ospedali e hanno aperto il fuoco, rapendo e uccidendo un uomo, oltre a ferirne gravemente un secondo che è sopravvissuto.

criminali in un ospedale messicano 2

Il commissario per la sicurezza dello stato, Sophia Huett, ha dichiarato che nessuno degli operatori sanitari è rimasto ferito in negli incidenti, in quanto gli attacchi erano "molto mirati".

Huett ha assicurato che per evitare episodi simili, i Segretariati della pubblica sicurezza e della salute stanno collaborando per aumentare gli sforzi di sicurezza e sorveglianza.

La zona di Guanajuato è teatro di conflitto tra bande criminali locali negli ultimi tempi, principalmente tra il cartello di Santa Rosa de Lima e il cartello di Jalisco.

general hospital di salvatierra, a guanajuato

Mercoledì 27, le autorità messicane hanno risposto ai tre assedi negli ospedali con incursioni in varie case che sarebbero state usate dal cartello come basi. Per fermare la polizia i membri della banda hanno bloccato le strade circostanti incendiando veicoli di grandi dimensioni.

Solo a Guanajuato negli ultimi giorni sono stati segnalati almeno 37 omicidi in 10 comuni diversi.