PICCI AL SUGO DI BOMBER – “DUE MESI FA NON MI VOLEVA NEANCHE MIA MADRE”. PARLA IL NUOVO IDOLO DEL WEB, ANTONIO PICCI, ATTACCANTE DELLA VIGOR TRANI, SQUADRA DI ECCELLENZA PUGLIESE – DOPO UNO SPETTACOLARE GOL IN ROVESCIATA STILE CR7, IL BOMBER HA RILASCIATO UN’INTERVISTA DIVENTATA VIRALE SUL WEB: "HO DIMOSTRATO DI ESSERE IL PIÙ FORTE. LA RETE CHE HO SEGNATO NON SI VEDE IN SERIE C O IN SERIE D. SFIDO CHIUNQUE A DIMOSTRARE IL CONTRARIO" – VIDEO