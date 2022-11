MADONNA, CHE CAPEZZOLO! – LA NONNETTA DEL POP SE NE FREGA DELLE REGOLE DI INSTAGRAM E MOSTRA LE ZINNA CON UN CAPEZZOLONE CHE PARE UNA MANOPOLA: LA BORSA DI BALENCIAGA E LA LUNGA CHIOMA NON SONO RIUSCITI A CONTENERLO E ADESSO SI ATTENDE SOLO CHE INSTAGRAM FACCIA SPARIRE LA FOTO, BLOCCANDOLE L’ACCOUNT… VIDEO

Madonna ha rischiato ancora una volta di essere bannata da Instagram dopo aver mostrato i capezzoli in un post.

La cantante 64enne ha posato senza reggiseno con un corsetto nero intorno alla vita e mutandine striminzite, usando una borsa Balenciaga da 3.000 dollari per nascondere le parti intime. Il post avrebbe violato la severa politica di Instagram sul divieto di postare foto in cui si è nudi.

A maggio a Madonna era già stato vietato di andare in diretta su Instagram dopo aver continuamente infranto le regole della piattaforma con i suoi post di nudo.

La cantante ha espresso la sua indignazione dopo aver scoperto di non poter trasmettere in diretta ai suoi 18 milioni di follower perché "andava contro le linee guida della comunità".

Condividendo un video del momento in cui ha appreso di essere stata bloccata, Madonna ha dichiarato: "Non ho mai indossato così tanti vestiti in vita mia".

Il 9 novembre, 50 Cent ha riacceso la faida con Madonna bollandola come "nonna" e criticandola per il suo bizzarro video di lip-synching, dopo averla già aspramente derisa per un sexy selfie nel 2021. Il rapper postando un'immagine di un articolo in cui si parlava del video, scrive: «Ve l'avevo detto che la nonna era una stronza! “Like a Virgin”(come una vergine) a 64 anni. LOL».

Madonna, che ormai non può più fare a meno dei filtri, ha anche postato un messaggio di fiducia in se stessi: “Su con la vita, le cose potrebbero andare peggio, potreste essere me per esempio”. Madonna ha inoltre dichiarato di apprezzare il suo aspetto nonostante ci siano persone che tentano di farla vergognare, di umiliarla e farla sentire inferiore in quanto non conforme alle rigide regole estetiche imposte dalla società di oggi.

