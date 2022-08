MADONNA, CHE CAROVANA! – CAOS A MARZAMEMI, NEL SUD EST DELLA SICILIA, DOVE È APPRODATA MADONNA PER FESTEGGIARE IL 64ESIMO COMPLEANNO. COME DA CONSUETUDINE, LA NONNETTA DEL POP SCEGLIE UN’ESCLUSIVA LOCATION ITALIANA DOVE ORGANIZZARE UN PARTY PER POCHI INTIMI DA RIPRENDERE E SCODELLARE SUI SOCIAL PER FAR ROSICARE CHI NON C’ERA. I FESTEGGIAMENTI SONO INIZIATI CON LA SERATA DEDICATA AL COMPLEANNO DEL FIGLIO ROCCO: LA CANTANTE HA INTONATO "BELLA CIAO" E "NEL BLU DIPINTO DI BLU" – LA FESTAZZA DI LADY CICCONE SARÀ AL FEUDO CASTELLUCCIO DELLA STILISTA LUISA BECCARIA E… - VIDEO

Ottavio Cappellani per www.lasicilia.it

madonna a marzamemi

(La) Madonna è apparsa nel Sud-Est, ma non a Noto (come si diceva) bensì a Marzamemi. E’ qui per festeggiare il suo 64esimo compleanno insieme all’amica e stilista Luisa Beccaria, proprietaria, con il marito Lucio Bonaccorsi, del feudo Castelluccio, dove Madonna risiede e dove si terrà l’esclusivo party per un centinaio di persone (domani, nei racconti, poi, i presenti saranno almeno duemila, c’è già chi si prepara a restare in casa con le tapparelle chiuse per poi dire “ero al party e tu no”).

madonna a marzamemi 8

Nei giorni scorsi si era sparso l’errato rumor che la festa fosse a palazzo Castelluccio, a Noto, di proprietà dei Cavalieri di Malta e in usufrutto (o una cosa del genere) al regista di Cyrano, Louis Remeilleux.

Mentre in almeno una decina di feste si dava per certa la presenza di Madonna, ella era tranquilla a passeggiare per le vie di Marzamemi, dalla piazza al porticciolo (andata e ritorno), per poi cenare nel privé del “La Cialoma”, mentre la figlia, Lourdes Maria, passeggiava con i figli della coppia Beccaria-Bonaccorsi.

madonna a marzamemi 1

Madonna indossava la griglia per denti che si è autoregalata per il suo compleanno e che ha mostrato al Tonight Show con Jimmy Fallon e nel quale è rimasto incastrato un pezzettino di insalata.

Francesca Galici per www.ilgiornale.it

Non è un mistero che Madonna ami l'Italia e, in particolare, la Sicilia. La regina del pop, che per altro ha origini italiane, ha sempre mostrato un grande legame con il nostro Paese. In particolare, è la Sicilia ad aver rapito il cuore della cantante di Like a Virgin ed è nell'isola che viene spesso pizzicata dai fotografi durante le vacanze estive. Anche quest'anno, Madonna ha fatto la sua comparsa in Sicilia e ha scelto di festeggiare il suo compleanno, e quello del figlio Rocco, proprio sull'isola.

madonna a marzamemi festa di compleanno del figlio rocco 9

In particolare, la pop star ha scelto il piccolo borgo di Marzamemi, frazione marittima del comune di Pachino, in provincia di Siracusa. È una delle località più amate dal turismo internazionale della Sicilia, nonché uno dei luoghi estivi più fotografati, in particolare la sua caratteristica piazzetta. Ed è qui che Madonna ha intonato un canto ben noto nel nostro Paese, quel Bella ciao che ormai ha perso il suo significato più profondo legato alle lotte partigiane, diventando niente di più che un canto pop per gli ospiti stranieri.

madonna a marzamemi festa di compleanno del figlio rocco 10

Fonti locali riferiscono che Madonna abbia scelto di pernottare nel lussuoso palazzo Castelluccio, ubicato nella vicina città di Noto, perla del barocco siciliano. Vacanze siciliane per i suoi 64 anni, compiuti oggi, 16 agosto, che si sono svolte principalmente tra Pachino e Marzamemi, dove ha festeggiato tra amici anche il compleanno di suo figlio. Alcuni scatti dei festeggiamenti arrivano direttamente dal profilo Instagram dell'attrice, che ha condiviso alcune immagini della sua vacanza italiana.

A corredo del carosello di immagini, la scritta "sicilian clan" e una bandiera italiana, a sottolineare ancora una volta lo stretto legame col nostro Paese. Nel carosello, ecco che compaiono diversi scatti fotografici che testimoniano la serata trascorsa per la festa del figlio con un lungo tavolo apparecchiato nel giardino, torta di compleanno a forma di valigetta da lavoro e musica tipica siciliana. Agli strumenti, un trio guidato da Tonino Bonasera con fisarmonica, chitarra e sassofono.

madonna a marzamemi festa di compleanno del figlio rocco 3

Serata danzante per Madonna e per i suoi amici in quel di Marzamemi: la diva del pop americano si è divertita intonando Nel blu dipinto di blu e altre canzoni tipiche della nostra tradizione musicale. A fine serata, si è poi concessa una passeggiata in centro assediata dalla folla e alla fine si è allontanata, attorniata dallo staff, cantando Bella ciao. Il canto partigiano è stato sdoganato dalla serie tv La casa di carta e, ormai, per la maggior parte degli stranieri (ma anche per molti giovani italiani) non è altro che una canzone come un'altra da cantare durante una serata.

madonna a marzamemi festa di compleanno del figlio rocco 11 madonna a marzamemi festa di compleanno del figlio rocco 7 madonna a marzamemi festa di compleanno del figlio rocco 6 madonna a marzamemi festa di compleanno del figlio rocco 4 madonna a marzamemi festa di compleanno del figlio rocco 5 madonna a marzamemi festa di compleanno del figlio rocco 1 madonna a marzamemi festa di compleanno del figlio rocco 2 madonna a marzamemi festa di compleanno del figlio rocco 8

madonna a marzamemi 3 madonna a marzamemi 2 madonna a marzamemi 6 madonna a marzamemi 7 madonna a marzamemi 4 madonna a marzamemi 5 madonna a marzamemi 9