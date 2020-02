MADONNA CHE INCAZZATURA! – IL CONCERTO DELLA CANTANTE SI CHIUDE CINQUE MINUTI DOPO L’ORARIO CONCORDATO E AL PALLADIUM DI LONDRA CALANO IL SIPARIO PRIMA DELLA FINE DELL’ULTIMA CANZONE – LA “MATERIAL GIRL” SBROCCA E SI SFOGA SU INSTAGRAM: “HANNO DECISO DI CENSURARCI CALANDO IMPROVVISAMENTE IL SIPARIO D'ACCIAIO PESANTE NOVE TONNELLATE. FORTUNATAMENTE NESSUNO È RIMASTO FERITO…” - VIDEO

concerto madonna al palladium di londra 4

Pare non esserci pace per il tour di "Madame X", la più recente fatica in studio dell'ex material girl promossa con una serie di residency funestate da diversi annullamenti di date per problemi fisici accusati dalla stessa Madonna: con un post pubblicato sul proprio canale Instagram ufficiale la diva pop italoamericana ha accusato i responsabili del Palladium di Londra, il locale che stava ospitando il suo show nella capitale britannica di ieri sera, mercoledì 5 febbraio, di aver voluto censurare la parte finale del suo spettacolo.

madonna 3

Un ricostruzione piuttosto dettagliata dei fatti - corredata da un video - l'ha fornita la stessa artista.

"Erano passate da cinque minuti le 11, l'orario concordato per chiudere il concerto", ha scritto Madonna: "Il Palladium ha deciso di censurarci calando improvvisamente il sipario d'acciaio pesante nove tonnellate. Fortunatamente è stato fermato in tempo e nessuno è rimasto ferito. Grazie al pubblico che non si è mosso dai propri posti e non ci ha abbandonato. Potere al popolo!".

madonna 1

Madonna ha chiuso quindi la serata esibendosi con le luci in sala accese e il sipario calato alle spalle, tra gli applausi dei fan in platea.

"Gli artisti esistono per turbare la pace", ha osservato la cantante sui social, anche se - dal palco - è stata decisamente più incisiva, urlando a squarciagola (verosimilmente all'indirizzo dei responsabili / colpevoli dell'inaspettato boiccottaggio "andate affanculo, figli di puttana" sulle note della sua "Rise".

