Dagotraduzione dal Daily Mail

Le foto hot pubblicate su Instagram da Madonna hanno scatenato i fan: ieri, dopo aver condiviso gli scatti in calze a rete e lingerie nella sua camera da letto, è stata inondata da commenti ironici e meme. C’è chi ha scritto «Scoperta una nuova specie di ragno. Le gambe lunghe della nonna!». Un altro: «Life Alert, Help! Sono caduto e non riesco a rialzarmi!».

E ancora: «Madonna camaleontica ha adottato ancora una volta un nuovo personaggio per noi fan più anziani e io sono qui per questo!». La presentatrice televisiva Anneka Rice ha twittato: «Io e Madonna abbiamo esattamente la stessa età. Presumo che stia cercando il caricatore del telefono. Se ci provassi non sarei mai più in grado di rialzarmi». Piers Morgan, 56 anni, ha semplicemente twittato: «Rock Bottom».

Madonna è stata anche costretta a ripubblicare i suoi scatti censurandoli perché Instagram li aveva rimossi ravvisando una violazione delle sue linee guida: Madonna aveva infatti condiviso le foto con i capezzoli ben visibili. Con una lunga didascalia, Madonna ha bollato le rigide politiche sulla nudità della piattaforma di social media come "sessiste" e ha paragonato lo stigma sociale incrollabile attorno al capezzolo femminile a quello delle "bugie" raccontate sul trattamento "pacifico" dei pellegrini dei nativi americani al Ringraziamento.

«Sto ripubblicando fotografie censurate da Instagram senza preavviso o notifica... La ragione? Una piccola parte del mio capezzolo era stata esposta», ha iniziato. «È sorprendente per me che vivo in una cultura che consente di mostrare ogni centimetro del corpo di una donna tranne un capezzolo. Come se quella fosse l'unica parte dell'anatomia di una donna che potrebbe essere sessualizzata. Il capezzolo che nutre il bambino!».

«Il capezzolo di un uomo non può essere vissuto come erotico??!! E che dire del culo di una donna che non viene mai censurato da nessuna parte. Ringrazio di essere riuscita a mantenere la mia sanità mentale attraverso quattro decenni di censura... sessismo... età e misoginia».

«È perfettamente sincronizzato con le bugie che siamo stati educati a credere sui pellegrini che spezzavano pacificamente il pane con gli indiani nativi americani quando sbarcavano a Plymouth Rock! God bless America», ha concluso la star prima di aggiungere l'hashtag #artistsareheretodisturbthepeace.

