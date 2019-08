MADONNA CHE PISCHELLA! – DANZE E BALLI SCATENATI FINO ALLE 3 DEL MATTINO PER LA CANTANTE CHE HA FESTEGGIATO I 61 ANNI IN UN BAR DI MANHATTAN CON 180 PERSONE: PRESENTI GLI AMICI PIÙ CARI, I FIGLI, MA NESSUN FIDANZATO ALL’ORIZZONTE – PER IL MENÙ DELLA SERATA “MADAME X” SI È AFFIDATA ALLO CHEF ITALIANO FRANCESCO PANELLA CHE HA PREPARATO TARTARE DI TONNO, PIZZA, POLENTA FRITTA CON SALSA AL FORMAGGIO, PATATE FRITTE AL CACIO E PEPE E INSALATA ALLA VIGNAROLA – DOPO LA TORTA SENZA CANDELINE…(VIDEO)

Michela Proietti per "www.corriere.it"

Compleanno al bar

madonna 7

Per il suo 61esimo compleanno Madonna ha scelto il bar più sexy di Manhattan, almeno così si autodefinisce «Madame X», il bar sulla Houston, dove la popstar ha festeggiato con 180 amici venerdì 16 agosto. La scelta non è casuale: il bar, tutto nei toni del nero e del rosso, si chiama proprio come l’ultimo album, quattordicesimo della carriera, e l’omonimo tour di Madonna.

madonna 5

Nessun masseria pugliese o riad marocchino stavolta per la cantante italo- americana, ma un luogo newyorchese, la città che lei stessa ha definito il luogo dove tutto accade. Aveva appena 18 anni quando arrivata dal Michigan con pochi dollari in tasca per tentare la fortuna a New York, chiese al tassista di portarla al centro del mondo e lui la condusse a Times Square.

Pizza e cacio-pepe

Per il catering Madonna ha chiesto all’amico Francesco Panella, chef e proprietario del migliore ristorante italiano a New York, l’Antica Pesa, e star televisiva con i programmi Little Big Italy e Brooklyn Man.

madonna 4

«Ci conosciamo da quando lei è venuta per la prima volta nel mio ristorante a Roma con la figlia Lourdes e da allora è nato un rapporto di fiducia che è proseguito nel tempo: Madonna è super professionale, direi quasi maniacale, e quando sa di potersi affidare a una persona dà fiducia piena», racconta Panella, 50 anni, definito dalNew York Times il nuovo volto della ristorazione made in Italy a New York. A sorpresa nessun menu vegano o kosher, ma tipicamente italiano. «Tartare di tonno, pizza, polenta fritta con salsa al formaggio, patate fritte al cacio e pepe e insalata alla vignarola, a base di fave, carciofi e piselli».

madonna 3

La torta (senza candeline)

Al dolce ha pensato sempre Panella, che ha realizzato per la popstar una torta celebrativa dell’Italia, con la scritta Italians Do It Better, come la celebre maglietta indossata da Madonna nel video Papa don’t Preach.

«Quando l’ha vista si è messa a ridere», racconta lo chef, che svela un dettaglio curioso: «Non abbiamo messo candeline sulla torta e non perché come tanti insinuano che Madonna soffra per gli anni che passano: per lei quella di venerdì non era una festa di compleanno, ma un’ occasione per stare con gli amici più cari».

madonna 2

Gli ospiti

Nessun fidanzato, le figlie adottive più piccole (Mercy, Stelle e Estere) e l’immancabile Lourdes Maria, sempre al fianco della mamma, e il figlio Rocco assente: con questo parterre Madonna ha accolto i 180 ospiti, molti famosi, ma irriconoscibili per il dress-code della serata, «a metà strada tra il clergy e il militare», racconta Panella.

«Tutti indossavano maschere bellissime e il locale aveva luci basse, in stile burlesque: impossibile riconoscere qualsiasi persona«. L’invito era per le 22.30 e l’ultimo ospite se ne è andato alle 3 di notte. «Un party molto divertente: Madonna non ha fatto nessun discorso ma ha ballato tutta la sera». La musica? Un mix di suoi brani e altre hit.

francesco panella e george clooney 1

Nessun capriccio

Nessuna richiesta particolare dalla popstar, che nonostante curi l’alimentazione in modo molto attento e sia una fanatica dello sport, per una sera si è lasciata andare con patatine e pizza alla Roscioli, la pizza al taglio romana per antonomasia.

Per Madonna solo un occhio di riguardo ai cocktail, che non ama particolarmente. «Generalmente non beve - dice l’amico-chef-: ha compiuto 61 anni ma sembrava che ne festeggiasse 31. È in una forma fisica straordinaria».

madonna 1

Lo chef italiano

Francesco Panella, romano, 50 anni, nel 2012 ha aperto nel quartiere di Williamsburg a New York il ristorante L’Antica Pesa, gemello di quello romano, che è diventato il riferimento di molte celebrities, tra cui Madonna. Adesso è diventato anche responsabile della gestione gastronomica dei Moxy Hotels e ha inaugurato all’interno di quello di Chelsea il ristorante italiano Feroce, già amato da Leonardo DiCaprio e Russell Crowe. Nella foto Panella, a destra, con George Clooney.

