MADONNA, CHE SPECULAZIONE! - VERONICA CICCONE HA MESSO IN VENDITA LA SUA VILLA IN CALIFORNIA PER 26 MILIONI DI DOLLARI: L'AVEVA ACQUISTATA APPENA UN ANNO FA A 19,3 MILIONI DAL CANTANTE THE WEEKND - LA CASA DI 3.800 METRI QUADRATI DISPONE DI NOVE CAMERE DA LETTO, UNA PISCINA A SFIORO CON ACQUA SALATA, UNA SPA E UN CAMPO DA BASKET - SORGE SU UN PARCO DI 1,2 ETTARI E COMPRENDE UN FIENILE, UNA PALESTRA E UNO STUDIO DI DANZA... - FOTO

Dagotraduzione dal Guardian

La casa di Hidden Hills di Madonna

Madonna ha messo in vendita la sua villa in California per 26 milioni di dollari, poco più di un anno dopo averla acquistata dal cantante R&B The Weeknd. Nell’aprile del 2021 aveva pagato 19,3 milioni di dollari per la proprietà, situata a 32 chilometri da Los Angeles, nel quartiere di Hidden Hills.

La casa di 3.800 metri quadrati dispone di nove camere da letto, un muro di finestre, una piscina a sfioro di acqua salata, una spa e un campo da basket arancione.

Madonna

The Weeknd, il cui vero nome è Abel Tesfaye, è stato il primo proprietario della casa e l’ha pagata 18,2 milioni di dollari per la proprietà nel 2017.

Il cantante di Blinding Lights ha originariamente elencato la villa, che ha una cantina per vini in vetro climatizzata, una sala teatro e un garage per cinque auto, per 25 milioni di dollari nel 2020. Ma dopo 10 mesi sul mercato, Madonna l'ha acquistata per quasi 6 milioni di dollari in meno. Da allora The Weeknd si è trasferito in una proprietà da 70 milioni di dollari a Bel Air.

La proprietà si trova su 1,2 ettari di terreno accessibile tramite un cancello custodito e comprende un fienile, una palestra e uno studio di danza.

Madonna ha messo in vendita la casa con la Beverly Hills Estates, che rappresentava la cantante quando ha acquistato la proprietà lo scorso aprile. L'agenzia descrive la casa principale come situata alla fine di un viale alberato di ulivi con un «ponte da libro di fiabe», una grande sala con un bar interno-esterno e un soggiorno esterno adiacente e una sala da pranzo formale con camino.

La casa di Hidden Hills di Madonna 2

La gated community di Hidden Hills è il quartiere preferito di alcuni dei più grandi nomi di Hollywood, inclusi i Kardashian.

La star dell'hip-hop canadese Drake ha recentemente venduto un paio di case nella zona a Matthew Stafford, il quarterback della squadra di football dei LA Rams NFL, per 11 milioni di dollari.

L'anno scorso, Madonna ha annunciato un lucroso accordo di carriera con la sua etichetta discografica originale, la Warner Music, in cui il suo catalogo di quattro decenni di successi tra cui Papa Don't Preach e Like a Virgin sarà ripubblicato nei prossimi anni.

