9 apr 2020 19:05

MADONNA CHE SVALVOLATA! – LA POPSTAR IN QUARANTENA STA DEFINITIVAMENTE PERDENDO LA TESTA: PRIMA CON UNA MAGLIETTA CON IL DEMONIO IN CROCE ANNUNCIA DI AVER DONATO UN MILIONE DI DOLLARI ALLA “BILL & MELINDA GATES FOUNDATION” PER LA RICERCA SUL COVID-19 E DOPO FARNETICA, DICENDO DI AVER PERSO TRE AMICI… VIDEO