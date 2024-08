MADONNA COME MAGNA – LA NONNETTA DEL POP, DA QUANDO HA MESSO PIEDE IN ITALIA, HA SFANCULATO LA DIETA: A PORTOFINO SI È INGOZZATA DI BRUSCHETTE E PASTA AL PESTO, POI A POMPEI HA INGAGGIATO GLI CHEF TRISTELLATI FABRIZIO E ANTONIO MELLINO – PER IL MEGA PARTY DI COMPLEANNO, SPACCIATO COME VISITA AGLI SCAVI DI POMPEI, GLI OSPITI SI SONO PAPPATI MINI PENNETTE ALLE ZUCCHINE, PESCE O CARNE A SCELTA. MA SUL VINO LA CANTANTE MILIONARIA HA FATTO LA PULCIARA...

Estratto dell'articolo di Anna Paola Merone per www.corriere.it

La dieta (macrobiotica) può attendere. È difficile, anche per Madonna, resistere alle lusinghe della cucina italiana. […] È accaduto prima a Portofino, dove la popstar si è fermata al ristorante «Puny» in piazzetta, punto di riferimento delle celebrities di tutto il mondo. Nonostante la sua chef personale avesse già messo a punto il menu con la brigata del locale, Madonna si è abbandonata senza riserve ai sapori liguri: bruschette con pomodoro, sedano e olive; insalata caprese; pappardelle con il pesto di cui è stato richiesto il bis; pappardelle alla Portofino con pesto e salsa al pomodoro; pesce alla ligure con patate ed olive e nei calici un rosé francese da 250 euro a bottiglia. Come dessert, un gelato al caffè Excelsior.

L’ovazione per la pasta alla Nerano

Digressioni al solito regime alimentare, con un entusiasmo palpabile, anche a Pompei. Nel teatro grande della città archeologica il rinfresco al termine del tour notturno attraverso gli scavi è stato preparato da Fabrizio e Antonio Mellino de «I quattro passi» di Nerano. Tre stelle, una cucina di grande personalità, il giovanissimo Fabrizio e il padre Antonio hanno raccolto una sfida importante per la cena di compleanno della Material Girl.

Su un tavolo di specchi con la forma di una alabarda, ricoperto da candele e con stoviglie, posate e piatti neri — come espressamente richiesto dalla popstar — hanno servito un birthday dinner che si è aperto con una sequenza di verdure e insalate. Verza saltata, scarole, zucchine alla scapece, melanzane a funghetto. E poi, pizze rustiche, focacce pomodori e mozzarella, olive condite, alici di Menaica, pane fatto in casa, bruschette con pomodoro di Sorrento. Quindi la pasta alla Nerano alla maniera dei «Quattro passi», accolta da una ovazione: mini pennette alle zucchine secondo una ricetta dello chef Antonio.

Il menu scelto da Madonna

Doppia opzione dopo il primo piatto: la cernia bianca e la pezzogna del golfo con le erbette del vicino Monte San Costanzo e degli orti di Nerano e filetto di carne di una azienda di fiducia della famiglia Mellino, condito con salse al vino bianco in demi-glace. Infine chiusura con i dolci tipici della Campania: babà, sfogliatelle ricce e frolle, profiterol con salsa al cioccolato e caffè, tartine al limone di Sorrento. E, soprattutto, panna cotta alla vaniglia […]

La cena, per 30 persone, è stata seguita in sala da 10 camerieri, indispensabili per gestire un servizio dove nulla è stato lasciato al caso, dove le richieste erano molto specifiche e le esigenze di sicurezza straordinariamente orchestrate. E, tra i desiderata, Madonna ha chiesto un vino particolare che ama bere. Un rosato salentino che non è in carta ai «Quattro passi» - il Calafuria di Tormaresca/Antinori (un vino che adesso potrebbe diventare una tendenza, anche visto il costo super abbordabile, meno di 20 euro a bottiglia, e sul web si trova anche a quasi la metà). E dalla Puglia è arrivata una fornitura speciale, in tempi record.

