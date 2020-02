LA MADONNA NON RICEVE SU APPUNTAMENTO – IL VATICANO PROMUOVE MEDJUGORIE, MA CHIUDE IL PORTAFOGLIO DEI VEGGENTI: SECONDO LA RELAZIONE ANCORA TOP SECRET DELLA COMMISSIONE PONTIFICIA, ISTITUITA DA BENEDETTO XVI, TRA LE PRIME APPARIZIONI DELLA MADONNA SETTE SONO AUTENTICHE. PIUTTOSTO SONO "BANALI" I MESSAGGI QUOTIDIANI E I COSIDDETTI SEGRETI NON HANNO ALCUNA APPROVAZIONE ECCLESIASTICA – MACIGNO SUI PRESUNTI VEGGENTI PER IL RAPPORTO AMBIGUO CON IL DENARO…

Caterina Maniaci per “Libero quotidiano”

Medjugorie: milioni di pellegrini ogni anno, conversioni, vocazioni, opere di carità, saggi e studi di ogni genere, polemiche, una commissione che ha prodotto migliaia di pagine con fatti, tedtimonianze, indagini in incognito. E alla fine ecco i risultati: nessuna origine diabolica, nessuna manipolazione. Tra le prime apparizioni della Madonna, sette sono autentiche. Piuttosto sono "banali" i messaggi quotidiani, e i cosiddetti segreti non hanno alcuna approvazione ecclesiastica.

Perplessità anche sui presunti veggenti, in primis a causa di un rapporto ambiguo con il denaro, soprattutto in un caso particolare. Serve un più costante e approfondito accompagnamento spirituale dei pellegrini e un nuovo santuario.

Sono questi, in sintesi, i punti salienti della relazione ancora top segret della Commissione pontificia, istituita da Benedetto XVI e guidata dal cardinale Camillo Ruini, che aveva lo scopo di fare chiarezza sul fenomeno delle apparizioni mariane.

Risultati destinati a suscitare molte reazioni, e anche molti malumori. Queste conclusioni, a grandi linee, erano già state rese note, nel 2017, da papa Francesco, in attesa che fosse pubblicata la relazione finale della Commissione, documento che poi il Pontefice avocò a sè. Ora i particolari di queste trenta pagine sono stati diffusi da Davide Murgia - giornalista, saggista, e autore di diversi programmi televisivi per Tv2000, la televisione della Cei - nel suo blog personale (ilsegnodiGiona.com).

capolavoro Murgia sottolinea come la relazione sia «un vero capolavoro», che per metodologia e ricerca «dovrebbe essere studiata e proposta come modello nelle università», elogiato pubblicamente dallo stesso Francesco. Pagine molto chiare ed efficaci, spiega ancora il giornalista, che potranno aiutare tutti coloro che «cercano la verità, sia quelli che non credono a Medjugorie sia quelli che ci credono come il sottoscritto».

La Commissione ha redatto questo documento a partire dal 2010, ha lavorato per quasi quattro anni, attraverso 17 riunioni plenarie. Ne hanno fatto parte 13 membri, a cui si sono aggiunti 4 esperti.

«La Commissione internazionale ritiene di poter affermare con ragionevole certezza che le prime sette apparizioni risultano intrinsecamente credibili», si legge nel documento, e ci si riferisce a quelle avvenute dal 24 giugno al 3 luglio 1981, «perché capaci di suscitare in chi le ha vissute un risveglio della fede, una conversione del modo di vivere e un rinnovato senso di appartenenza alla Chiesa».

il dio denaro Ma il punto che maggiormente provocherà reazioni - «mal di pancia», li definisce Murgia - è quello in cui la Commissione stessa si esprime rispetto ai comportamenti dei presunti veggenti - un gruppo di sei ragazzini, a cui poi se ne sono aggiunti altri due, ma dal quale successivamente ne sono usciti due - soprattutto per il rapporto, definito ambiguo, con il denaro. Esiste un dossier su questo tema scottante, rimasto segreto per decenni, di cui Murgia annuncia che scriverà «nei prossimi giorni».

In sostanza, secondo gli esperti vaticani, i veggenti si sono fatti coinvolgere dalla «ricerca di un benessere personale», senza poter contare su un maturo «accompagnamento spirituale». Ma la Commissione pontificia si è espressa con chiarezza specialmente sui cosiddetti messaggi, la presunta "vita di Maria", "il grande segno" e i famosi "dieci segreti".

Contraddistinti, secondo la relazione, da una «banalità ripetitiva», senza la presenza di quegli elementi «tipici» della comunicazione «soprannaturale», ossia la «indeducibilità e l' eccedenza». Anche se tutti questi messaggi sono in linea con la "fides Ecclesiae", la fede della Chiesa.

