MADONNA NON SA PIÙ COSA FARE PER FARSI NOTARE: A 64 ANNI LA NONNETTA DEL POP METTE IN SCENA UN SIPARIETTO SU TIKTOK IN CUI LA SI VEDE LANCIARE UN PAIO DI MUTANDONE ROSA SHOCKING IN UN CESTINO CON LA SCRITTA "SE LO MANCO SONO GAY". OVVIAMENTE LE MUTANDE FINISCONO A TERRA E DAL QUEL MOMENTO SUI SOCIAL CORRE LA VOCE CHE SIA STATO UN MODO PER FARE COMING OUT. MADONNA NON HA MAI NASCOSTO DI ESSERE BISESSUALE, MA… VIDEO

Le relazioni di Madonna con altre donne fanno parte della storia e in più occasioni pubbliche la popstar ha baciato colleghe musiciste (da Christina Aguilera a Britney Spears) ma anche amiche, l'ultima occasione la festa del suo compleanno in Sicilia. Per questo non stupisce più di tanto questa sorta di coming out, sempre alla Madonna, in cui il confine tra realtà e spettacolo è sempre difficile se non impossibile da delineare.

Fatto sta che la cantante, 64 anni lo scorso agosto, ha pubblicato su TikTok un video girato nel bagno di casa sua in cui si vede lanciare un paio di mutandine rosa shocking (all'incirca il colore dei suoi capelli attualmente) in un cestino con la scritta "Se lo manco sono gay" poi si vedono gli slip caduti fuori. Madonna non ha mai presentato ufficialmente una fidanzata ma la lista delle donne che in passato e anche oggi potrebbero essere le compagne della popstar è lunga, dall'attrice Sandra Bernhard alla più recente rapper dominicana Tokischa.

I media americani indicano come attuale compagno, il modello ventitreenne Andrew Darnell. A questo proposito si potrebbe citare una risposta di Madonna in un'intervista del 1991 alla rivista The Advocate: "Penso che tutti abbiano una natura bisessuale. Questa è la mia teoria. Potrei sbagliarmi".

