''MIO PADRE NON VUOLE MORIRE'' - LA TREMENDA LETTERA DI UNA DONNA CHE HA IL PADRE RICOVERATO AL CARDARELLI DI NAPOLI PER COVID: ''NON ABBIAMO NOTIZIE, A TRE GIORNI DAL RICOVERO NON GLI HANNO NEANCHE TOLTO LE SCARPE. CI SCRIVE VIA WHATSAPP, SOTTO UN CASCO DA CUI NON PUÒ PARLARE: ''NON MANGIO, NON DORMO, NON MI FANNO TERAPIE…NON MI HANNO FATTO TAC AI POLMONI. QUESTO È UN LAZZARETTO, VOGLIONO ELIMINARE I PIÙ DEBOLI''