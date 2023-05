8 mag 2023 12:58

LA MADONNA PERDONA, LA GIUSTIZIA NO – CONTINUA IL PROCESSO PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER LA SANTONA DI TREVIGNANO GISELLA CARDIA: LA PRESUNTA VEGGENTE È GIÀ STATA CONDANNATA A DUE ANNI (IN PRIMO GRADO) PER IL FALLIMENTO DELLA SUA AZIENDA DI CERAMICHE IN SICILIA - STAMATTINA SI TERRÀ L’UDIENZA AL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA – LUIGI AVELLA, EX DIPENDENTE DEL MEF CHE HA DONATO 123 MILA EURO ALLA SANTONA, SI È ACCORTO CHE LE APPARIZIONI SONO "UNA TRUFFA" (BEN SVEGLIATO) E CHIEDE I SOLDI INDIETRO…