(ANSA) - Il Forum argentino per la democrazia nella regione (Fader) composto tra gli altri dai ministri della Sicurezza del governo Milei, Patricia Bullrich, e della città di Buenos Aires, Waldo Wolff, ha chiesto al Tribunale federale di Buenos Aires di arrestare per crimini contro l'umanità il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro.

La richiesta è stata fatta dall'avvocato Tomas Farini Duggan, altro membro del Fader, ed oltre a Maduro interessa anche il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello ed una trentina di militari e agenti dei servizi segreti accusati di "torture, sequestri ed esecuzioni in Venezuela, come parte di un piano sistematico".

Il gip Sebastián Ramos aveva respinto recentemente l'arresto di Maduro ma dopo la richiesta di oggi, saranno i giudici della Sezione I della Camera Federale di Buenos Aires, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia e Mariano Llorens, a decidere se annullare o meno la sua decisione. Sei venezuelani hanno raccontato le torture subite in nell'udienza odierna mentre, da parte sua, l'avvocato Farini Duggan ha chiesto "l'incriminazione di Nicolás Maduro e degli altri accusati, nonché l'emissione di un mandato di cattura internazionale".

CARACAS ARRESTA QUARTO AMERICANO PER PIANO CONTRO MADURO

(ANSA) - Un quarto americano è stato arrestato per un presunto complotto contro il presidente venezuelano, Nicolas Maduro. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello nel suo discorso al Congresso. L'americano è stato arrestato a Caracas "dopo aver scattato foto di impianti elettrici, depositi di combustibile e unità militari", ha spiegato Cabello. In Venezuela sono già stati fermati tre americani, due spagnoli ed un ceco.

VENEZUELA: MACHADO CHIEDE 'GIUSTIZIA PER I CRIMINI DI MADURO'

(ANSA) - La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha chiesto "giustizia" per i gravi crimini contro l'umanità documentati dalla missione indipendente dell'Onu sul Venezuela. "Il rapporto è chiaro: le violazioni dei diritti umani in Venezuela non sono episodi isolati, ma parte di una politica di repressione deliberata da parte del regime.

Chiediamo che i responsabili di questi crimini siano portati davanti alla giustizia internazionale", ha commentato Machado, aggiungendo: "La dittatura non rappresenta un pericolo solo per i venezuelani, ma per l'intera regione". Il rapporto rivela come la situazione dei diritti umani sia drasticamente peggiorata dopo le elezioni presidenziali del 28 luglio, in cui Maduro è stato proclamato vincitore dal Consiglio elettorale senza presentare i verbali dei risultati, e con la repressione degli oppositori, che sostengono la vittoria del candidato Edmundo Gonzalez Urrutia, attualmente rifugiato in Spagna.

