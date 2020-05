MADURO A MORIRE – IL REGIME VENEZUELANO HA ARRESTATO OTTO MERCENARI CHE AVREBBERO TENTATO DI INVADERE IL PAESE VIA MARE PER UCCIDERE MADURO – GLI OTTO “TERRORISTI” ARRIVAVANO DALLA COLOMBIA E TRA LORO C’ERANO ANCHE DUE AMERICANI, LUKE DENMAN E AIRAN BERRY, CHE SECONDO IL DITTATORE ERANO “MEMBRI DELLA SICUREZZA” DEL PRESIDENTE TRUMP… - VIDEO

Da www.lastampa.it

il gruppo di mercenari arrestati in venezuela cerchiati in rosso i due americani

Quindici persone, fra cui anche due cittadini americani, sono state arrestate negli ultimi due giorni per un tentativo fallito di «invasione» del Venezuela via mare. Lo ha annunciato il presidente del paese latinoamericano, Nicolas Maduro, parlando alla televisione pubblica «Vtv». Il capo dello Stato ha definito i due statunitensi arrestati «membri della sicurezza» del presidente Usa Donald Trump, mostrandone i passaporti. Si tratta di Luke Denman, 34 anni, e Airan Berry, 41 anni.

nicolas maduro 1

Secondo i media venezuelani un gruppo di mercenari aveva pianificato uno sbarco navale dalla Colombia. Otto «terroristi» secondo la definizione di Caracas, sono rimasti uccisi.

Cliver Alcalà

Gli uomini coinvolti nell'incursione sulle coste del Venezuela provengono dai campi di addestramento creati in Colombia da Cliver Alcalà, ex generale dell'Esercito venezuelano che lo scorso marzo Bogotà ha consegnato agli Stati Uniti dove è in prigione accusato di narcotraffico.

nicolas maduro

E' quanto hanno riferito al Washington Post tre esponenti anti-Maduro spiegando che l'operazione fa parte di un'azione contro il governo, condotta in modo autonomo rispetto all'opposizione ufficiale di Juan Guaidò, organizzata da militari che hanno defezionato in Colombia. Come parte di questa azione, Alcalà ha cercato di addestrare oltre 100 di questi militari in tre campi nelle zone di confine in Colombia da dove sarebbero quindi partiti gli uomini che hanno partecipato all'operazione di ieri.

luke denman e airan berry insieme agli altri arrestai

airan berry e luke denman

Alcalá, che a marzo è stato accusato di narcotraffico insieme allo stesso Maduro ed altri alti funzionari del regime, ora è in prigione negli Usa, ed il suo avvocato non ha voluto rilasciare dichiarazioni al Post.

arresto di otto sospetti a chuao

Lunedì il tribunale venezuelano aveva accusato il capo dell'opposizione Juan Guaidò di avere reclutato dei «mercenari», utilizzando i fondi del paese bloccati dalle sanzioni Usa, per fomentare un tentativo di invasione marittima del Venezuela.

airan berry

la barca di luke denman e airan berry 1

Il presunto tentativo di invasione avviene poco più di un anno dopo l'appello di Guaidò alla rivolta dell'esercito. Il 30 aprile 2019, aveva invano cercato di far ribellare i militare contro l'«usurpatore» presidente Maduro. Da allora, il capo dell'opposizione viene regolarmente accusato di essere coinvolto in vari complotti, che sarebbero sostenuti dalla Colombia e dagli Stati Uniti, contro il presidente socialista, che invece continua ad essere sostenuto dallo stato maggiore dell'esercito e, dall'estero, da Cina, Russia e Cuba.

nell'equipaggiamento dei mercenari fermati in venezuela c'e' pure un kindle la barca di luke denman e airan berry

La tensione in Venezuela ha spinto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres ad avvertire contro un'eventuale escalation della situazione in Venezuela. «Abbiamo visto le notizie, sulle quali non abbiamo informazioni indipendenti. Siamo contrari ad una escalation della situazione in Venezuela. Il modo per risolvere il problema è il dialogo politico e il pieno rispetto dei diritti umani», ha dichiarato, per il tramite del suo portavoce Stéphane Dujarric.

airan berry luke denman equipaggiamento degli 8 mercenari arrestati jordan goudreau il passaporto di luke denman gli arrestati a terra keith schiller donald trump il passaporto di airan berry taglia su maduro juan guaido