Anche prima che Oregon e Washington D.C., depenalizzassero a novembre l’uso della psilocibina medica, il principio attivo dei "funghi magici", negli Stati Uniti si stava facendo strada con prepotenza il mercato delle scuole che insegnano ai professionisti della salute mentale e medica come utilizzare le sostanze psichedeliche nei loro trattamenti.

L'industria è in piena espansione nonostante una serie di incognite normative, poiché i professionisti si formano sul potenziale terapeutico della psilocibina e di altre droghe come la cannabis e l’MDMA, scommettendo sull'imminente legalizzazione federale. Ci sono dozzine di queste scuole, incluso il California Institute of Integral Studies, che offre un certificato in terapie e ricerca assistite da psichedelici. Naropa, un'università buddista di Boulder, in Colorado, offre un corso di psicoterapia assistita da MDMA dall'anno scorso. Compass Pathways Plc, che ha ricevuto la designazione di "terapia rivoluzionaria" dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, offre un programma di formazione di base.

Questi corsi virtuali o in presenza possono durare da diverse settimane a mesi e costare diverse centinaia o migliaia di dollari. Le classi hanno nomi come "Fondamenti in MDMA e sicurezza della psilocibina" e "Psichedelici e giustizia sociale" e alcune scuole offrono anche dei ritiri. «È come una corsa all'oro - dice Julie Holland, psichiatra e autrice di “Good Chemistry: The Science of Connection, From Soul to Psychedelics” - “La corsa alla cannabis è avvenuta nel corso di decenni. Ma per le sostanze psichedeliche sta accadendo nell'arco di pochi mesi».

Per gli investitori propensi al rischio, stiamo parlando di entrare in un mercato della salute mentale da 70 miliardi di dollari: Compass sostenuta da Peter Thiel ha visto aumentare il valore di oltre il 150% dal suo debutto commerciale a settembre. Poiché ancora non è legale per gli operatori sanitari statunitensi somministrare sostanze psichedeliche oltre la cannabis e la ketamina (almeno per il momento), la maggior parte dei programmi si concentra sull'insegnamento ai professionisti di come supportare i loro pazienti prima e dopo i loro viaggi, una pratica nota come integrazione psichedelica.

«I medici non raccomandano sostanze psichedeliche, ma piuttosto supportano l'autonomia dei pazienti che potrebbero, ad esempio, andare in Perù per una cerimonia di ayahuasca - afferma Ingmar Gorman, che ha co-fondato la scuola psichedelica Fluence nel 2019 - Il mercato è enorme ed è una specie di via libera per tutti, il che fa paura». Gorman non ha voluto rivelare le entrate di Fluence, anche se ha detto che sono aumentate di sette volte nel corso del 2020. Attualmente ha attivi decine di corsi virtuali che vanno da 550 a 1.200 dollari, fino al programma di certificazione da 7.450 che include un ritiro.

Gorman stima che la scuola abbia più di 640 studenti, di cui il 60% sono assistenti sociali o psicologi, il 30% terapisti o operatori sanitari e il 10% professionisti vari, come ingegneri, avvocati e sacerdoti. «Gli psichedelici mettono le persone in uno stato molto vulnerabile, ed è per questo che questa formazione è così importante» conclude Gorman.

Forse il più noto di questi centri è il programma di formazione sulla MDMA presso la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS). Dall'inizio nel 2012, il programma da 7.500 dollari ha avuto 920 studenti; l'istituto ha recentemente raccolto 30 milioni di dollari da donatori come il guru del lifestyle Tim Ferriss. Quest'anno lancerà un programma di 100 ore che include ritiri virtuali e corsi online. Le iscrizioni si aprono a febbraio.

Al momento non esiste un organismo che definisca gli standard per l'allenamento psichedelico. Non una questione da poco che spinge alcuni medici a temere che la mancanza di governance possa rendere difficile per i futuri studenti scegliere programmi affidabili.

Un'altra domanda è se sia importante, o addirittura necessario, che gli allievi utilizzino essi stessi sostanze psichedeliche. Sebbene la Johns Hopkins Psychedelic Research Unit e altri centri di ricerca non richiedano agli scienziati di avere esperienza personale con sostanze che alterano la mente, scuole come lo Psychedelic Somatic Institute affermano che le esperienze sono essenziali per gli aspiranti praticanti. «Gli psichedelici danno esperienze non razionali - afferma il co-fondatore del PSI Saj Razvi - Come terapista, non c'è modo di sapere cosa vuol dire a meno che tu non lo provi di persona».

