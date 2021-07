IL MAESTRO NON RIPOSA IN PACE - A UN ANNO DALLA MORTE DI ENNIO MORRICONE, I FIGLI ASPETTANO ANCORA CHE SIA PORTATO NELLA TOMBA CHE HANNO SCELTO, AL VERANO: "STIAMO ATTENDENDO I TEMPI DELLA BUROCRAZIA, SERVONO DIVERSE AUTORIZZAZIONI" - UNA SITUAZIONE SIMILE A QUELLA DI GIGI PROIETTI. L'AMA, INCARICATA DI GESTIRE I SERVIZI CIMITERIALI, SE NE LAVA LE MANI: "ABBIAMO FATTO TUTTO QUELLO CHE DOVEVAMO". ADESSO LA PALLA PASSA ALLA SINDACA RAGGI, MA...

Lorenzo d'Albergo per “la Repubblica - ed. Roma”

Il baciamano alla sindaca Virginia Raggi, l'abbraccio con l'amico Giovanni Malagò, presidente del Coni. Quindi la cerimonia nella pancia dell'Auditorium e la presentazione della targa con un minuto di suspense e l'intervento di due operai del Comune armati di scala per svelare l'effige e liberarla dalla bandiera con i colori del Campidoglio rimasta incastrata sul più bello. Da ieri, a un anno dalla scomparsa, il Parco della Musica è ufficialmente intitolato a Ennio Morricone.

Un primo sospiro di sollievo per la famiglia del compositore, che nel complesso disegnato da Renzo Piano aveva trovato la sua seconda casa. Che ora aspetta di poter tirare pure il secondo. Il corpo del maestro, venuto a mancare al Campus Bio Medico, per ora si trova al cimitero Laurentino.

Ma le disposizioni dei parenti sono chiare: la dimora scelta per la salma del premio Oscar è il Verano. «Non vorrei parlarne proprio ora... ma stiamo aspettando i tempi della burocrazia», spiegava ieri pomeriggio, a margine della cerimonia, Marco Morricone.

Poi, allargando le braccia e scuotendo leggermente la testa: «Sapete, il cimitero dove vogliamo portare è monumentale. Servono diverse autorizzazioni. Attendiamo... che bisogna fare?».

La situazione è simile a quella in cui si è trovata la famiglia di Gigi Proietti. Un iter lungo, estenuante. Il solito lentissimo giro di carte bollate, perse in un infinito andirivieni tra gli uffici di Ama e quelli del Comune.

La municipalizzata dell'ambiente, incaricata di gestire i servizi cimiteriali, spiega di essere con la coscienza in ordine: «Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo».

Adesso la pratica passa nelle mani del Campidoglio grillino. Per dare il via libera alla sepoltura di Morricone al Verano, nella stessa area in cui verranno portate le ceneri di Proietti, serve il placet della giunta. Una delibera ad hoc, perché nel cimitero lungo la Tiburtina gli spazi sono finiti da un pezzo e ne vengono trovati di nuovi soltanto a personalità di rilievo.

«L'abbiamo appena votata, è passata a fine giugno», fanno sapere da palazzo Senatorio. E allora? Fine delle contorsioni? No, perché serve anche un passaggio in consiglio comunale. E in fretta, visto che le urne d'autunno si avvicinano in fretta e di mezzo ci sarà pure la consueta pausa estiva.

Dal Campidoglio spiegano che la questione verrà affrontata in Assemblea capitolina già la prossima settimana. E, almeno stavolta, pure se la maggioranza pentastellata è ormai in pieno disarmo, non ci dovrebbero essere problemi di numeri in aula Giulio Cesare. Grillini e opposizioni, con la memoria di uno dei grandi di Roma in ballo, non hanno intenzione di sgambettarsi.

