MAGARI CI SALVASSERO GLI ALIENI – PIÙ DI UN MILIONE DI PERSONE HANNO PARTECIPATO ALLA FOLLIA COLLETTIVA SCATENATA SU FACEBOOK DAL GRUPPO CHE PREPARAVA L’ASSALTO ALL’AREA 51 -C’È CHI HA PRESO SUL SERIO L’IMPRESA: IN PRIMIS IL PENTAGONO CHE HA PROMESSO DI SPARARE A CHIUNQUE SI AVVICINI E POI ALCUNI SCIROCCATI CHE HANNO GIÀ PRENOTATO GLI ALBERGHI DELLA ZONA – MA C’È UN MOTIVO PER CUI L’EVENTO È DIVENTATO VIRALE… (VIDEO)

Arwa Mahdawi per "www.theguardian.com"

area 51 7

La verità è là fuori e ci sono grandi progetti per trovarla. A partire da lunedì, 1,1 milioni di persone hanno partecipato a un evento su Facebook chiamato "Storm Area 51, They Can not Stop All of Us". Come suggerisce il nome, il piano è quello di assaltare l'Area 51, la famigerata base militare del Nevada associata alle teorie cospirazioniste sugli extraterrestri.

area 51 6

«Ci incontreremo all'attrazione turistica dell'Area 51 Alien Center e coordineremo la nostra entrata - si legge nella descrizione dell'evento - Se corriamo come Naruto, possiamo muoverci più velocemente dei loro proiettili. Vediamo gli alieni». Se non avete mai visto i popolari meme su internet di "Naruto in azione", avete tempo: l'ardita imboscata è prevista per le 3 del mattino del 20 settembre.

area 51 5

Come potreste aver ipotizzato, il piano Area 51 - che è stato organizzato da un utente anonimo chiamato “Shitposting cause im in shambles” - è uno scherzo. L'esercito americano, tuttavia, non sembra trovare molto divertente l'evento diventato virale e l'Air Force degli Stati Uniti ha dichiarato al Washington Post che «Area 51 è un campo di addestramento per l'aviazione americana e si scoraggerà chiunque provi a entrare nell'area dove addestriamo le forze armate americane».

area 51 4

L'US Air Force è sempre pronta a proteggere l'America e le sue risorse. Il che si riduce a: “se provi a vedere gli alieni, ti spareranno”.

Non è solo l'esercito che prende la battuta un po' troppo sul serio. Secondo le indagini della NPR, i cacciatori di alieni hanno già prenotato una sistemazione vicino all'area 51 alla data dell'evento. «Penso che siano stupidi se pensano che arriveranno al sito di test - ha detto un proprietario di un hotel a NPR - Ma io ne approfitterò per fare soldi».

area 51 3

Stupido o no, c’è da simpatizzare con gli investigatori extraterrestri. C'è una ragione per cui questo evento è diventato virale: siamo tutti disperati e non vorremmo altro che gli alieni arrivassero veramente per portarci lontani dai nostri leader.

area 51 1 area 51 AREA 51 5 mappa area 51 AREA 51 2 area 51 alieni area 51 2 alien cathouse in nevada area 51 base inaccessibile nel deserto del nevada AREA 51 area 51 zona top secret AREA 51 AREA 51 3 presunto extraterreste AREA 51 4 area 51 2