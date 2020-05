IL MAGGIORDOMO DELLA CASA BIANCA – IL COVID CI PORTA VIA ROOSEVELT JERMAN, CHE SERVÌ 11 PRESIDENTI - DAI TEMPI DI EISENHOWER A OBAMA, MEZZO SECOLO ALLA CASA BIANCA - BUSH JR: "AVEVA SEMPRE UN SORRISO E UNA LECCORNIA PER NOI” – “DI LUI MI COLPÌ LA GRANDE DIGNITÀ”, SCRIVE MICHELLE NELL' AUTOBIOGRAFIA…

Anna Lombardi per “la Repubblica”

Wilson Roosevelt Jerman

Lucidò stoviglie d' argento per Dwight Eisenhower: era il 1957. Servì il caffé a John Fitzgerald Kennedy, promosso al rango di butler, maggiordomo, grazie all' aiuto di Jackie che lo aveva preso in simpatia. Poi divenne il cameriere più fidato di George W. Bush: aiutando il presidente insonne a ritrovare il sonno con aneddoti della sua gioventù. Fino a quell' ultima immagine.

Dove Wilson Roosevelt Jerman, il più longevo membro dello staff della Casa Bianca, ucciso dal coronavirus martedì, a 91 anni, sorride, in ascensore, al fianco degli Obama. Uno scatto così simbolico - il cameriere nero in livrea con alle spalle la prima coppia presidenziale afroamericana - da essere stato inserito da Michelle Obama carrellata di immagini che illustrano la sua autobiografia, Becoming .

Wilson Roosevelt Jerman OBAMA

«Era un uomo gentile. La prima persona che vedevamo al mattino, l' ultima prima di coricarci. Per noi aveva sempre un sorriso e una leccornia »: George W. Bush lo ricorda così nel messaggio di cordoglio firmato con la moglie Laura, recapitato a Nbc News . Perché Jerman, 55 anni trascorsi alla Casa Bianca al servizio di 11 presidenti, era davvero amato da tutti. E peccato che, in tempi di coronavirus, il fedelissimo di così tanti leader non avrà nemmeno un funerale.

Nato in Virginia nel 1929, l' anno della grande crisi, sposatosi a 19 anni e padre di cinque figli, nonno di 12 nipoti e 18 bis nipoti, Jerman si accontenterà di un addio virtuale. Con forse più di un presidente ad asciugarsi le lacrime, in diretta su Zoom.

Wilson Roosevelt Jerman GEORGE W.BUSH

A ricordarlo al mondo, oggi, ci pensa la nipote Jamila Garrett, intervistata da Fox: «Era un uomo sincero, sempre al servizio degli altri. Non contava chi si rivolgesse a lui. Si prodigava per tutti, in ogni modo possibile ». Un nonno straordinario quello evocato da Jamila: «Ci ha insegnato che per riuscire nella vita bisogna essere autentici. E trovare la forza di superare gli ostacoli. Il suo insegnamento, è la nostra eredità più preziosa ».

Insieme a quegli indimenticabili aneddoti. Perché, pure se Wilson Roosevelt Jerman non è il maggiordomo della Casa Bianca immortalato da Hollywood nel film di Lee Daniels The Butler , con Forest Whitaker - ispirato alla vita di Eugene Allen, collega e per un certo periodo superiore di Jerman - i suoi aneddoti non furono certo da meno. Una lunga storia d' amicizia con i potenti della Terra, la sua: fino all' onore, ormai già molto anziano, di servire gli Obama, sia pure part-time. «Di lui mi colpì la grande dignità», scrive Michelle nell' autobiografia. «La stessa che rende speciali tutto coloro che lavorano alla residenza privata del presidente». Da Eisenhower a Obama: Jerman ha contribuito, a suo modo, alla Storia. Lustrando argenteria e servendo il caffè.

Wilson Roosevelt Jerman 2 Wilson Roosevelt Jerman 67