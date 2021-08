MAGIA DELL'ALGORITMO: IN RETE TORNA VIRALE UN INCIDENTE TRA SBRONZI MARCI - È RIMBALZATA DI NUOVO SULLE BACHECHE SOCIAL LA NOTIZIA DATATA 2015 AD ALTO TASSO DI "SBALLO": UN UBRIACO AL VOLANTE DI UN'APECAR CHE INVESTÌ UN DROGATO ALLA GUIDA DI UNO SCOOTER A PADOVA - DALLE CRONACHE DELL'EPOCA: "UNO È RISULTATO ALTICCIO ALL'ALCOL TEST, L'ALTRO NON SOLO AVEVA BEVUTO, MA ANCHE..."

Da "Il Fatto Quotidiano"

Quando un ubriaco alla guida di un'apetta incontra un drogato alla guida di uno scooter, quello sullo scooter è un drogato morto. Si fa per dire eh: morto no, per fortuna, ma il centauro si è fatto un giro in ospedale.

Questo scenario immaginifico di alterati al volante è avvenuto nel lontano 2015, ma per qualche misteriosa alchimia degli algoritmi, di recente è tornato a circolare sulle bacheche social con una certa viralità.

Si tratta di una notizia a suo modo meravigliosa, raccontata all'epoca dal Mattino di Padova: "Sembrava che la responsabilità nello scontro tra un'Apecar e uno scooter avvenuto la sera del 14 aprile fosse tutta del 56 enne alla guida dell'Apecar, risultato alticcio all'alcoltest. Il responso delle analisi a medio termine ha invece fornito una realtà diversa: anche il minorenne alla guida dello scooter ha fatto la sua parte perché aveva non solo bevuto ma anche 'fumato'". L'incrocio più pericoloso di tutto il Nord Est.

