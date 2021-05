9 mag 2021 08:52

UNA MAGLIA INDOSSATA DA MICHAEL JORDAN, QUANDO INDOSSAVA I COLORI DELLA “UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA” NELLA STAGIONE 1982-83, È STATA BATTUTA ALL'ASTA PER 1,38 MILIONI DI DOLLARI - LA STESSA MAGLIA NEL 1999 ERA STATA VENDUTA A 63.500 DOLLARI, MENTRE STAVOLTA LA CIFRA E’ SCHIZZATA ALLE STELLE (CI VOLEVA IL DOCUMENTARIO NETFLIX "THE LAST DANCE" PER RIPORTARE IN AUGE IL GRANDE MJ)