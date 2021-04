MAGMA MIA! - UNA NUOVA BOCCA SI È APERTA NELLA VALLE DI GELDING A CIRCA UN CHILOMETRO DAL VULCANO CHE DA SETTIMANE DÀ SPETTACOLO IN ISLANDA: DALLA FESSURA NEL SUOLO, LUNGA 500 METRI, È INIZIATA FUORIUSCIRE LAVA E GAS E IL DIPARTIMENTO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE È STATO COSTRETTO A UN'IMMEDIATA EVACUAZIONE DELLA ZONA … - VIDEO HOT

Da "www.rainews.it"

eruzione vulcano valle di geldinga, in islanda 5

La nuova fessura, individuata da un elicottero da turismo, è lunga circa 500 metri di lunghezza, a circa un chilometro dal luogo dell'eruzione nella valle di Geldinga. Il Dipartimento islandese per la gestione delle emergenze ha annunciato un'immediata evacuazione della zona sebbene non ci fosse un imminente pericolo a causa della distanza del sito dai sentieri escursionistici più battuti. L'ufficio meteorologico islandese ha dichiarato che la nuova attività vulcanica non dovrebbe influenzare il traffico al vicino aeroporto di Keflavik.

eruzione vulcano valle di geldinga, in islanda 11

Il vulcano da tempo dormiente sulla penisola di Reykjanes, nel sud-ovest dell'Islanda, si è risvegliato il 20 marzo scorso dopo che decine di migliaia di terremoti erano stati registrati nella zona nelle tre settimane precedenti. È stata la prima eruzione vulcanica della zona in quasi 800 anni. La vicinanza del vulcano alla capitale dell'Islanda, Reykjavík, a circa 32 chilometri di distanza, ha portato un flusso costante di turisti nella zona, Nonostante il Paese sia in isolamento parziale per combattere la diffusione del coronavirus.

eruzione vulcano valle di geldinga, in islanda 8

Circa 30.000 persone hanno visitato la zona dall'inizio dell'eruzione, secondo l'Ente del turismo islandese. Filmati in diretta dalla zona hanno mostrato piccole fuoriuscite di lava provenienti dalla nuova fessura. Il geofisico Magnus Gudmundsson ha detto che l'eruzione vulcanica potrebbe muoversi verso nord dalla sua posizione originale: "Ora vediamo meno lava proveniente dai due crateri originali", ha dichiarato a Associated Press, "Questo potrebbe essere l'inizio della seconda fase".

eruzione vulcano valle di geldinga, in islanda 3

L'Islanda, situata sopra un 'hot spot' vulcanico nell'Atlantico del Nord, ha in media una eruzione vulcanica ogni quattro o cinque anni. L'ultima è stata quella di Holuhraun nel 2014, quando un'eruzione ha sparso lava delle dimensioni di Manhattan sull'altopiano della regione interna. Nel 2010, la cenere del vulcano islandese Eyjafjallajokull ha bloccato gran parte del traffico aereo internazionale per diversi giorni.

