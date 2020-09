15 set 2020 17:24

MAGNA CHE TI PASSA – IVANA TRUMP È STATA AVVISTATA MENTRE SOTTERRAVA I SUOI DISPIACERI IN UN IMMENSO PIATTO DI PASTA IN UN RISTORANTE ITALIANO A NEW YORK: LA 71ENNE È STATA FATTA A PEZZI SUI SOCIAL PER LE SUE IMBARAZZANTI DICHIARAZIONI SUGLI IMMIGRATI – “DEVONO INTEGRARSI E INVECE CI SONO PERSONE CHE NON VESTONO NEMMENO COME GLI AMERICANI, RUBANO E VIOLENTANO LE DONNE…” - VIDEO